Потап и Настя Каменских объявили о разводе после 7 лет брака

Украинские исполнители Потап (Алексей Потапенко) и Анастасия Каменских сообщили о решении поставить точку в своем браке. Их история любви длилась семь лет, однако теперь подошла к завершению.

О разводе артисты сообщили в социальной сети Instagram, обнародовав совместный пост. Исполнители подчеркнули, что не будут давать никаких комментариев относительно причин разрыва.

"Ровно 20 лет назад мы начали свой путь как творческий дуэт, который со временем превратился в нечто большее. Но рано или поздно все находит свой конец. "Как не крути, но мы не пара" (строчка из дуэтной песни исполнителей. – Ред.). Спасибо за вашу поддержку и любовь на протяжении этих лет. Просим понимания и уважения к нашему решению. Комментариев не будет", – написали артисты.

