Уникальные физические свойства: ученые изобрели новый тип батарей

Инженеры из Швейцарской высшей технической школы в Цюрихе разработали прототип гибкой батареи, форму которой можно изменять, не причиняя вреда запасу энергии.

Об этом сообщает Science Daily. Как и обычные аккумуляторы для гаджетов, изобретение собрано из слоев, однако впервые ученые применили гибкие элементы.

hightech.plus Рабочий прототип устрйства

Особенность изобретения — созданный учеными электролит ( часть аккумулятора, через которую проходят ионы лития в процессе зарядки и разрядки). По словам изобретателей, никто ранее не применял для создания литий-ионных батарей исключительно гибкие компоненты.

Два токосъемника для анода и катода состоят из гибкого полимерного композита, изготовленного из электропроводящего углерода, который также служит внешней оболочкой.

На внутренней поверхности композита расположен тонкий слой серебряных пластинок, наложенных друг на друга, как чешуя. Такая конструкция позволяет им не терять контакта, даже если токосъемник растягивается. Но даже если чешуйки потеряли контакт, ток все равно проходит через содержащий углерод композит.

Затем при помощи маски ученые распылили катодный (из оксида марганца) и анодный (из оксида ванадия) порошки на определенные области слоя серебра. В качестве финального шага они положили два токосъемника друг на друга, разделив их слоем геля-электролита, который предотвратит возгорание поврежденной батареи.

Такие аккумуляторы можно применять для изготовления дисплеев, которые сворачиваются в рулон, смартфонов со складным экраном и тканей, в которые вшиты различные датчики, однако прежде придется оптимизировать прототип, уверены авторы разработки.

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