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10 сентября • обновлено в 06:49
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/ Энергоэффективность

"Зеленая энергоэффективность": крышу дома решили сделать частью окружающей среды

1.1т Читать материал на украинском

В Польше архитектурное бюро Mobius Architects предложило сделать крышу энергоэффективного дома частью окружающего ландшафта и естественного рельефа местности.

Об этом сообщает пресс-служба расположенного в Варшаве бюро, которое предлагает для сохранения энергии дома встроить его в расположенный поблизости холм.

"Зеленая энергоэффективность": крышу дома решили сделать частью окружающей среды

curbed.com

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Архитекторы предлагают отказаться от традиционной концепции подготовки и выравнивания территории, а встроить дом в находящийся на участке холм, для повышения энергоэффективности конструкции и сохранения окружающей среды в первозданном виде.

Изогнутый в форме буквы "С" дом предлагают снабдить прозрачными стенами из энергосберегающего стекла, которое позволит оптимизировать теплообмен дома, а крышу сделать частью пологого склона, который спускается от вершины к основанию дома.

"Зеленая энергоэффективность": крышу дома решили сделать частью окружающей среды
"Зеленая энергоэффективность": крышу дома решили сделать частью окружающей среды
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"Зеленая энергоэффективность": крышу дома решили сделать частью окружающей среды
"Зеленая энергоэффективность": крышу дома решили сделать частью окружающей среды

Покрытая травой бетонная плита будет окружать дом по периметру, создавая обзорную площадку и позволяя наблюдать за сокрытым среди зелени внутренним двориком с патио, газоном и витражными окнами.

При этом в бюро отмечают, что данный проект является лишь концептом, поэтому в описании не указано, какие конкретно технологии авторы собираются использовать во время строительства для повышения энергоэффективности конструкции.

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Тема
Энергосбережение
Место
Польша Варшава
Тег
альтернативная энергетика
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CARGO 100
CARGO 100
Ну теперь в безветренную погоду у селюков выходной будет.
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