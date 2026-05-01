'Отступили назад': проект оборонного бюджета США на 2027 год не предусматривает помощи Украине

Предложенный администрацией президента Дональда Трампа проект оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2027 год вообще не предусматривает военной помощи Украине. По убеждению главы Пентагона Пита Хегсета, "это бремя" помощи должна взять на себя Европа, это якобы то, на что надеются в окружении Трампа.

На факт, что оборонный бюджет США на 2027 год не предусматривает помощи Украине, обратил внимание независимый сенатор Ангус Кинг. Это произошло во время обсуждения предложенного Пентагоном бюджета.

Что сказал законодатель

В частности, сенатор Ангус Кинг продемонстрировал присутствующим график многолетней американской помощи Украине, в котором уже показатель текущего, 2026 года указывает на отсутствие помощи украинцам.

"Одним из фактов этого бюджета, который почему-то не получил никакой огласки – это то, что для Украины вообще не предусмотрено финансирование... Вот смотрите, что произошло с нашей поддержкой Украины в течение этих лет. Оранжевые столбики – это поддержка от Соединенных Штатов. Синие – это Европа. Можно увидеть, что именно Европа в 2026 году на 99% обеспечивает помощь Украине. Причем это касается и гуманитарной помощи. Почему в экзистенциальной борьбе за будущее демократии мы бросаем Украину?" – спросил сенатор, демонстрируя соответствующий график.

Ангус Кинг добавил, что только в этом году страна-агрессор Россия при содействии США "получила от 40 до 80 дополнительных миллиардов" долларов на войну из-за "временного" ослабления санкций на ее нефть.

Что ответил министр

В свою очередь министр обороны Пит Гегсет заявил, что показанный законодателем график является "замечательным", потому что "бремя" помощи Украине должна взять на себя Европа.

"Я думаю, это замечательный график. Это то, чего мы хотим. Мы хотим, чтобы Европа активизировалась, финансировала и брала на себя это бремя. Это богатые страны. Угроза значительно ближе к этим способных стран Европы, поэтому они и должны взять на себя лидерство", – сказал он.

Ангус Кинг признал, что европейцы и без того "уже сделали шаг вперед". Однако, как отметил он, "американский народ должен понимать, что США отступили назад", – в том, что законодатель ранее определил "экзистенциальной борьбой за будущее демократии".

Помощь от США

Как сообщал OBOZ.UA, в США возникла задержка с предоставлением Украине уже утвержденной военной помощи на сотни миллионов долларов. Несмотря на решение Конгресса и двухпартийную поддержку, средства до сих пор не используются, что вызвало критику среди американских законодателей.

Гегсет в Конгрессе подтвердил разблокирование пакета военной помощи Украине на 400 миллионов долларов, но отметил, что в его ведомство эти деньги еще не поступили.

