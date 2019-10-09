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9 октября • обновлено в 18:16
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В Украине появилась уникальная солнечная электростанция

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В Хмельницкой области около села большая Медведовка на непригодной для сельского хозяйства земле построили солнечную электростанцию ​​пиковой мощностью 5,2 МВт.

Об этом сообщает городской портал города Шепетовка. Станцию планируют ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.

В Украине появилась уникальная солнечная электростанция

Новости
Во Львове на стенах и крыше здания установили гигантскую солнечную электростанцию

Электростанцию построили с использованием 14 тысяч солнечных панелей на участке площадью 9 с половиной гектаров. По предварительным подсчетам, ежегодно станция будет генерировать порядка 5,5 млн кВт экологически чистой электроэнергии. Этого объема хватит для нужд 3 тысяч домохозяйств.

Установленные на участке станции солнечные панели

Установленные на участке станции солнечные панели

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Солнечные панели на участке станции

Солнечные панели на участке станции

https://denzadnem.com.ua

Генеральным подрядчиком выступает компания "Подольский Энергоконсалтинг", входящая в состав группы компаний KNESS. По данным пресс-службы компании, за год станция поможет предотвратить выброс порядка 5,3 тысяч углекислого газа в атмосферу.

"Фотогальваническая электростанция "Большая Медведовка" пиковой мощностью 5,2 МВт оборудована 14240 солнечными панелями. Для постройки использовались инверторные станции и металлоконструкции для крепления панелей украинского производителя KNESS Product", – сообщили в пресс-службе компании.

Вид на станцию со стороны

Вид на станцию со стороны

https://denzadnem.com.ua

Фото станции

Фото станции

https://denzadnem.com.ua

В ответ на критику экологов в компании подчеркнули, что фотогальванические станции такого типа не создают шума, не оказывают негативного воздействия на здоровье людей, не вредят экологии даже в случае повреждения панелей и не используют воду для работы.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что во Львове на стенах и крыше здания установили гигантскую солнечную электростанцию.

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Тема
Солнечные панели
Место
Украина Хмельницкий
Тег
альтернативная энергетика
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