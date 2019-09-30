Як українцям заощадити на опаленні: всі плюси і мінуси встановлення теплового насоса

Осінь – це саме той час, коли, отримавши комунальні платіжки, можна перевірити, наскільки оптимально обраний тип опалення і чи правильно куплено енергоефективне обладнання. Чи призвели ваші розрахунки і рішення до економії у домашньому господарстві? Або задуматися над використанням нових трендів і пропозицій на ринку.

OBOZREVATEL підрахував, наскільки вигідно опалення домашнього господарства тепловим насосом.

За даними Держенергоефективності, сьогодні в Україні їхня загальна потужність вже становить 549 МВт. Цифру можна порівняти з половиною потужності одного енергоблоку Запорізької АЕС. Але виробили вони приблизно 647 тис. Гкал. Іншими словами, це поки тільки 3% в загальному кінцевому споживанні теплової енергії з відновлюваних джерел у країні.

Що це таке?

Скажемо головне: тепловий насос зовсім не виробляє тепло, він переносить його з навколишнього середовища – повітря, ґрунту і води.

Основна перевага: тепловий насос – це три пристрої в одному. Він може працювати на опалення, кондиціонування і нагрівання води.

Типи насосів

Аеротермальні – це тепло з повітря

Аеротермальний тепловий насос termos.ua

Гідротермальні – це тепло з води (водойми чи підземні води)

Гідротермальний тепловий насос sovet-ingenera.com

Геотермальні – це тепло з ґрунту

Геотермальний тепловий насос vinbazar.com

Як працює

Теплові насоси здатні забезпечувати опалення навіть за зовнішньої температури повітря -20°C. У них дуже високий показник ККД.

Якщо подивитися на принцип роботи, то у повітряного насоса, наприклад, він дуже схожий на роботу кондиціонера. У нього так само є зовнішній і внутрішній блоки. Тільки ось повітряний тепловий насос гріє не повітря в будинку, а воду, яка потім йде у теплу підлогу, – в радіатори або ж фанкойли (це спеціальні пристрої, які нагрівають або охолоджують повітря в приміщенні).

То чи вигідний тепловий насос в опаленні?

На це питання нам дав відповідь директор Департаменту відновлюваної енергетики Держенергоефективності Юрій Шафаренко.

Для опалення площі 200 кв. м необхідно приблизно:

Якщо газовий котел – 4 тис. куб. м газу. В опалювальний період 2018/2019 року ціна для населення 1 тис. куб. м становила 8549 грн. За весь опалювальний період витрати можуть сягнути до 34 тис. грн.

Якщо електричний котел – 31 тис. кВт*г. Для населення, яке проживає в житлових будинках, обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками, необхідно буде витратити майже 35 тис. грн.

За умови оформлення дво- або тризонних тарифів диференційованих за періодами часу, витрати будуть меншими.

Якщо тепловий насос – 8 тис. кВт*год. Візьмемо тариф 0,9/1,68 грн/кВт. За опалювальний період витрати становитимуть до 13 тис. грн.

Звичайно ж, усі розрахунки є приблизними, оскільки точність залежить від багатьох факторів: утеплення будинку, температури повітря на вулиці та необхідної – в приміщенні, а також якості обладнання.

Вартість

Теплові насоси коштують недешево. За інформацією Держенергоефективності, в середньому вартість теплового насоса потужністю 10 кВт: геотермальний – приблизно 11 000 євро, гідротермальний – 8000 євро і аеротермальний – 5000 євро. Можна купити обладнання українських виробників, воно не таке дороге – ціни у середньому стартують від 2,500 євро.

В Україні діє державна Програма, за якою можна взяти кредит на придбання енергоефективного обладнання. Якщо ви берете позику як фізична особа – з бюджету відшкодовується 35% від її суми (але не більше 14 000 гривень), якщо кредит бере ОСББ або ЖЕК – 40% (але не більше 14 000 грн в розрахунку на одну квартиру).

До додаткових переваг теплових насосів можна також додати екологічність – ніяких викидів СО2, відсутність спеціальних проєктів і дозвільних документів під час монтажу, низьке електроспоживання і безшумність роботи обладнання.

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