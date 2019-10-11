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11 жовтня • оновлено в 13:22
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/ Сонячна енергетика

Десятки тисяч гривень на рік: українцям порадили, як заробити на сонці

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Сонячна електростанція, встановлена на даху приватного будинку і спрямована на південь, при потужності в 10 кВт за рік створить обсяг електроенергії на суму близько 43 тис. гривень

Такі дані навів у коментарі OBOZREVATEL директор Департаменту відновлюваної енергетики Держенергоефективності Юрій Шафаренко. За його словами, виробництво енергії сильно залежить від пори року.

Десятки тисяч гривень на рік: українцям порадили, як заробити на сонці

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"Давайте візьмемо середнє споживання домогосподарства - близько 250 кВт*год/міс, в рік це вийде приблизно 3 тис. кВт*год. Ви вирішили, наприклад, побудувати на даху сонячну станцію потужністю 10 кВт, спрямовану на південь. Так ось, за рік така станція буде виробляти близько 11-12 тис. кВт*год електроенергії, тобто за цей час по "зеленому" тарифу, який на сьогодні становить 18,09 € ct за кВт*год, можна буде продати 9 тис. кВт*год електричної енергії на 1630 євро (приблизно 43 тис. гривень)", – повідомив він.

За його словами, за рік станція потужністю 30 кВт в середньому може виробити близько 33 тис. кВт*год. При цьому варто пам'ятати, що виробництво електроенергії в літні місяці може бути в межах 5 тис. кВт*год, а в зимові - до 1 тис. кВт*од, відзначає експерт.

В середньому, на думку фахівців, окупність сонячної електростанцій потужністю 10 кВт становить близько 5 років. Важливо пам'ятати, що за законами України потужність домашніх сонячних станцій не повинна перевищувати 50 кВт.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Україні на унікальному столичному підприємстві створюють вітчизняні сонячні панелі.

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Тема
Сонячні панелі
Місце
Україна
Теги
Альтернативна енергетика Green Oboz
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70rus xxx
70rus xxx
Короче,внуки слезут с долгов и начнут богатеть.наверно.
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