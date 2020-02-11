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11 февраля • обновлено в 17:14
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Совместить нефть и "зеленую" энергию: концерн Shell построит мощную станцию

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Компания Shell запустила строительство своей первой крупной солнечной электростанции мощностью 120 МВт в австралийском штате Квинсленд.

Об этом сообщает CNBC. Для создания объекта будут использованы более 400 тыс. фотоэлектрических модулей.

Совместить нефть и "зеленую" энергию: концерн Shell построит мощную станцию

reutersmedia.net

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Станция обеспечит нужды проекта по добыче природного газа и снизит выбросы CO2 на 300 тыс. тонн ежегодно. Согласно плану компании, строительство станции, которая позволит создать около 200 рабочих мест, будет завершено к 2021 году.

По словам главы Shell Australia Тони Нунана, в будущем солнце будет играть все большую роль в глобальной энергосистеме, в том числе в сочетании с природным газом. В первую очередь это касается регионов типа Квинсленда, где для добычи энергии можно использовать повышенную интенсивность и стабильность солнечного излучения.

Стоит отметить, что Shell не в первый раз демонстрирует заинтересованность в возобновляемых источниках энергии. При этом она все еще остается нефтегазовой компанией: в 2018 году компания добывала 3,7 млн баррелей нефти в день, а также продала 71 млн тонн сжиженного природного газа.

Ранее OBOZREVATEL писал, как нефтегазовый концерн Shell объявил о покупке французской компании EOLFI, которая занимается разработкой технологий для плавучих офшорных ветровых электростанций.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Солнечные панели
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия
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