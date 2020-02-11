Поєднати нафту та "зелену" енергію: концерн Shell побудує потужну станцію

Компанія Shell запустила будівництво своєї першої великої сонячної електростанції потужністю 120 МВт в австралійському штаті Квінсленд.

Про це повідомляє CNBC. Для створення об'єкта будуть використані понад 400 тис. фотоелектричних модулів.

reutersmedia.net

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Станція забезпечить потреби проекту з видобутку природного газу і знизить викиди CO2 на 300 тис. тонн щорічно. Згідно з планом компанії, будівництво станції, яка дозволить створити близько 200 робочих місць, буде завершено до 2021 року.

За словами глави Shell Australia Тоні Нунана, в майбутньому сонце буде грати все більшу роль у глобальній енергосистемі, в тому числі в поєднанні з природним газом. В першу чергу це стосується регіонів типу Квінсленда, де можна для видобутку енергії використовувати підвищену інтенсивність і стабільність сонячного випромінювання.

Варто відзначити, що Shell не в перший раз демонструє зацікавленість в поновлюваних джерелах енергії. При цьому вона все ще залишається нафтогазовою компанією: в 2018 році компанія добувала 3,7 млн барелів нафти в день, а також продала 71 млн тонн зрідженого природного газу.

Раніше OBOZREVATEL писав, як нафтогазовий концерн Shell оголосив про покупку французької компанії EOLFI, яка займається розробкою технологій для плавучих офшорних вітрових електростанцій.

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