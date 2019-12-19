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19 декабря • обновлено в 16:12
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/ Солнечная энергетика

"Уникальный проект": в Испании нашли радикальный способ избавиться от угольной зависимости

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Компания Endesa в Испании планирует построить самую большую в Европе солнечную электростанцию, которая заменит две угольных ТЭС в провинциях Теруэль и Леона.

Об этом сообщает PV Tech. Глава компании Endesa Хосе Богас заявил, что новая станция станет "уникальным для Европы проектом".

Угольная теплоэлектростанция в Андорре, провинция Теруэль

Угольная теплоэлектростанция в Андорре, провинция Теруэль

pv-tech.org

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В строительство гигантского энергетического комплекса, который планируют разместить в испанской Андорре, инвестируют 1,8 млрд евро. На его территории разместят солнечную электростанцию мощностью 1,58 ГВт, ветроэлектростанцию мощностью 139 МВт и хранилище энергии мощностью 159 МВт.

Комплекс заменит собой угольную теплоэлектростанцию мощностью 1,1 ГВт, которую закроют в 2020 году. Кроме того, в следующем году также будет закрыта угольная ТЭС мощностью 1052 МВт в провинции Леона. Впоследствии там же планируют создать комплекс "зеленой" энергетики на 390 МВт.

Издание отмечает, что на сегодняшний день Endesa управляет 7 ГВт "зеленой" энергии. К концу 2022 года мощности возобновляемой генерации под управлением компании могут вырасти до 10,2 ГВт за счёт развития солнечной и ветровой энергетики.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Кении запустили крупнейшую в Восточной Африке солнечную электростанцию из 210 тыс. панелей мощностью 54 МВт на территории в 84 гектара.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Солнечные панели
Место
Испания
Теги
возобновляемая энергия альтернативная энергетика Green Oboz
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