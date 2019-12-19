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19 грудня • оновлено в 16:15
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"Унікальний проєкт": в Іспанії знайшли радикальний спосіб позбутися від вугільної залежності

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Компанія Endesa в Іспанії планує побудувати найбільшу в Європі сонячну електростанцію, яка замінить дві вугільні ТЕС у провінціях Теруель і Леона.

Про це повідомляє PV Tech. Глава компанії Endesa Хосе Богас заявив, що нова станція стане "унікальним для Європи проєктом".

Вугільна теплоелектростанція в Андоррі, провінція Теруель

Вугільна теплоелектростанція в Андоррі, провінція Теруель

pv-tech.org

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У будівництво гігантського енергетичного комплексу, який планують розмістити в іспанській Андоррі, інвестують 1,8 млрд євро. На його території розмістять сонячну електростанцію потужністю 1,58 ГВт, вітроелектростанцію потужністю 139 МВт і сховище енергії потужністю 159 МВт.

Комплекс замінить вугільну теплоелектростанцію потужністю 1,1 ГВт, яку закриють у 2020 році. Крім того, наступного року також буде закрита вугільна ТЕС потужністю 1052 МВт у провінції Леона. Згодом там же планують створити комплекс "зеленої" енергетики на 390 МВт.

Видання зазначає, що на сьогодні Endesa керує 7 ГВт "зеленої" енергії. До кінця 2022 року потужності відновлюваної генерації під управлінням компанії можуть вирости до 10,2 ГВт завдяки розвитку сонячної та вітрової енергетики.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як у Кенії запустили найбільшу в Східній Африці сонячну електростанцію з 210 тис. панелей потужністю 54 МВт на території завбільшки 84 гектари.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Сонячні панелі
Місце
Іспанія
Теги
відновлювальна енергія Альтернативна енергетика Green Oboz
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