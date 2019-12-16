В Африке запустили крупнейшую солнечную электростанцию. Фото

В Кении запустили крупнейшую в Восточной Африке солнечную электростанцию из 210 тыс. панелей мощностью 54 МВт на территории в 84 гектара.

Об этом сообщает Standart Digital. Станция стала частью государственной стратегии по добыче 400 МВт электроэнергии благодаря солнечной генерации.

Солнечная электростанция в Кении russian.news.cn

На церемонии запуска станции в городе Мбаламбала присутствовал президент Кении Ухуру Кеньятта. По его словам, администрация заинтересована в реализации инфраструктурных проектов для создания благоприятных условий для инвестиций, повышения благосостояния и создания рабочих мест.

Солнечная электростанция в Кении russian.news.cn

Солнечная электростанция в Кении russian.news.cn

Проект направлен на электрификацию сельских районов из возобновляемых источников энергии. Его создание стало возможным благодаря финансированию инвесторов из Китая.

Солнечная электростанция в Кении russian.news.cn

Солнечная электростанция в Кении russian.news.cn

Президент республики поблагодарили создателей станции и отметил скорость, с которой она была построена. Благодаря станции регион Гарисса больше не зависит от нестабильных поставок тепловой энергии и полностью подключен к национальной энергосистеме, что позволит придасть импульс местному экономическому развитию, отметил глава государства.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Heliogen в США показала видео работы солнечной электростанции гелиотермального типа, которая позволит перевести индустрию производства стали и цемента на "зеленую" энергию.

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