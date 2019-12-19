В Чернобыле появилась уникальная солнечная станция: впечатляющие фото

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС построили новую солнечную электростанцию, деньги на которую выделили из бюджета Испании.

Об этом в Facebook сообщил экс-министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак. По его словам, работой станции будет управлять государственное предприятие.

Солнечная электростанция в Чернобыле facebook.com/os.semerak

Новости Солнечная электростанция в Чернобыле станет мощнее в сотни раз

Строительство нового объекта было согласовано в 2018 году и велось под руководством Минприроды, которому подчинено Государственное агентство управлению Зоной отчуждения. Станция построена на специальной территории промышленного назначения, под которую подпадает 15% зоны отсуждения.

Солнечная электростанция в Чернобыле facebook.com/os.semerak

"Весной этого года украино-испанская делегация посетила площадку будущей станции. Сейчас ее уже вводят в эсксплуатацию. Впереди строительство еще двух. Надеюсь, что они будут построены, ведь средства на реализацию данных проектов также были утверждены нашим правительством еще полгода назад", – подчеркнул Семерак. Он отметил, что речь идет почти о $1 млрд потенциальных инвестиций.

Семерак также напомнил, что Украине в последние годы удалось "разморозить" счета с "киотскими средствами", которые были заблокированы после международного скандала по хищению средств людьми из окружения Виктора Януковича.

Солнечная электростанция в Чернобыле facebook.com/os.semerak

Кроме того, создание солнечных парков на территории зоны отчуждения также важно с точки зрения создания новых рабочих мест для энергетиков, отметил экс-министр. "Впереди ЧАЭС ждет сокращение в связи с давно запланированным выводом станции из эксплуатации", – подчеркнул Семерак.

Солнечная электростанция в Чернобыле facebook.com/os.semerak

В свое время идея преобразования зоны отчуждения в территорию развития и инноваций заинтересовала почти сотню иностранных инвесторов из разных стран мира. В частности, правительство Франции выделило средства на проведение первого изучения возможностей развития "зеленой" энергетики в зоне отчуждения. Впоследствии компания Tractebel France определила для солнечной генерации территории в наиболее загрязненной зоне отчуждения ЧАЭС.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как китайская компания Risen Energy сообщила о начале выпуска солнечных панелей мощностью более 500 Вт и эффективностью в 20,2%.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!