Главная Новости
19 декабря • обновлено в 13:08
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Солнечная энергетика

В Чернобыле появилась уникальная солнечная станция: впечатляющие фото

307
Читать материал на украинском

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС построили новую солнечную электростанцию, деньги на которую выделили из бюджета Испании.

Об этом в Facebook сообщил экс-министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак. По его словам, работой станции будет управлять государственное предприятие.

Солнечная электростанция в Чернобыле

Солнечная электростанция в Чернобыле

facebook.com/os.semerak

Новости
Солнечная электростанция в Чернобыле станет мощнее в сотни раз

Строительство нового объекта было согласовано в 2018 году и велось под руководством Минприроды, которому подчинено Государственное агентство управлению Зоной отчуждения. Станция построена на специальной территории промышленного назначения, под которую подпадает 15% зоны отсуждения.

Солнечная электростанция в Чернобыле

Солнечная электростанция в Чернобыле

facebook.com/os.semerak

"Весной этого года украино-испанская делегация посетила площадку будущей станции. Сейчас ее уже вводят в эсксплуатацию. Впереди строительство еще двух. Надеюсь, что они будут построены, ведь средства на реализацию данных проектов также были утверждены нашим правительством еще полгода назад", – подчеркнул Семерак. Он отметил, что речь идет почти о $1 млрд потенциальных инвестиций.

Семерак также напомнил, что Украине в последние годы удалось "разморозить" счета с "киотскими средствами", которые были заблокированы после международного скандала по хищению средств людьми из окружения Виктора Януковича.

Солнечная электростанция в Чернобыле

Солнечная электростанция в Чернобыле

facebook.com/os.semerak

Кроме того, создание солнечных парков на территории зоны отчуждения также важно с точки зрения создания новых рабочих мест для энергетиков, отметил экс-министр. "Впереди ЧАЭС ждет сокращение в связи с давно запланированным выводом станции из эксплуатации", – подчеркнул Семерак.

Солнечная электростанция в Чернобыле

Солнечная электростанция в Чернобыле

facebook.com/os.semerak

В свое время идея преобразования зоны отчуждения в территорию развития и инноваций заинтересовала почти сотню иностранных инвесторов из разных стран мира. В частности, правительство Франции выделило средства на проведение первого изучения возможностей развития "зеленой" энергетики в зоне отчуждения. Впоследствии компания Tractebel France определила для солнечной генерации территории в наиболее загрязненной зоне отчуждения ЧАЭС.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как китайская компания Risen Energy сообщила о начале выпуска солнечных панелей мощностью более 500 Вт и эффективностью в 20,2%.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Солнечные панели" на OBOZREVATEL.

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Солнечные панели
Место
Украина Чернобыль
Теги
возобновляемая энергия альтернативная энергетика Green Oboz
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
2
Смешно
0
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги