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16 грудня • оновлено в 14:01
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/ Сонячна енергетика

В Африці запустили найбільшу сонячну електростанцію. Фото

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У Кенії запустили найбільшу в Східній Африці сонячну електростанцію з 210 тис. панелей потужністю 54 МВт на території в 84 гектари.

Про це повідомляє Standart Digital. Станція стала частиною державної стратегії з видобутку 400 МВт електроенергії завдяки сонячної генерації.

Сонячна електростанція в Кенії

Сонячна електростанція в Кенії

russian.news.cn

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Найбільша в світі: в Європі побудують "розумну" сонячну станцію на воді

На церемонії запуску станції в місті Мбаламбала був присутній президент Кенії Ухуру Кеньятта. За його словами, адміністрація зацікавлена в реалізації інфраструктурних проектів для створення сприятливих умов для інвестицій, підвищення добробуту і створення робочих місць.

Сонячна електростанція в Кенії

Сонячна електростанція в Кенії

russian.news.cn

Сонячна електростанція в Кенії

Сонячна електростанція в Кенії

russian.news.cn

Проект спрямований на електрифікацію сільських районів з поновлюваних джерел енергії. Його створення стало можливим завдяки фінансуванню інвесторів з Китаю.

Сонячна електростанція в Кенії

Сонячна електростанція в Кенії

russian.news.cn

Сонячна електростанція в Кенії

Сонячна електростанція в Кенії

russian.news.cn

Президент республіки подякував творцям станції і зазначив швидкість, з якою вона була побудована. Завдяки станції регіон Гарісса більше не залежить від нестабільних поставок теплової енергії і повністю підключений до національної енергосистеми, що дозволить додасть імпульс місцевому економічному розвитку, зазначив глава держави.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія Heliogen в США показала відео роботи сонячної електростанції геліотермального типу, яка дозволить перевести індустрію виробництва сталі і цементу на "зелену" енергію.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Сонячні панелі
Місце
Кенія
Теги
відновлювальна енергія Альтернативна енергетика Green Oboz
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Комментарии на сайте не модерированы
Махно Володимир
Махно Володимир
вот это я понимаю церемония открытия! а не то что на россии, пару дней назад состоялась помпезная церемония открытия общественного туалета с подогревом!
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