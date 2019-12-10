Самая большая в мире: в Европе построят "умную" солнечную станцию на воде

В Нидерландах на Андижском водохранилище начали строительство самой большой в мире "умной" плавучей солнечной станции мощностью 25 МВт, которая будет подстраиваться под движение Солнца.

Об этом сообщает The Business Standart. Издание отмечает, что объемы станции также позволят частично уменьшить испарение воды из водоема.

Установка солнечных панелей tbsnews.net

Проект состоит из 15 массивов солнечных панелей, которые будут составлены из 73,5 тыс. фотоэлектрических элементов. Каждый массив будет оборудован системой, которая позволит панелям подстраиваться под движение Солнца, улавливая его энергию максимально эффективно.

По словам разработчиков, система умного слежения за солнцем состоит из трех надводных буев, прикрепленных тросом к якорю, который поворачивает и удерживает конструкцию. С помощью заранее заданного алгоритма система контролирует положение плавучих "островов".

"Система должна быть достаточно гибкой, чтобы она могла подстраиваться к колебаниям волн, и в то же время панели могли действовать в качестве парусов. Поскольку мы можем поворачивать массив вслед за солнцем, это дает нам дополнительное преимущество – возможность поставить его в такое положение, в котором он не пострадает от сильного ветра", – заявил глава компании Floating Solar Арно Ван Друтен, который является поставщиком солнечных панелей для проекта.

Плавучие солнечные электростанции также строятся в Японии, Китае, Чили и Великобритании. Экономия средств и нехватка земель стимулирует развитие технологий надводных солнечных электростанций, привлекая больше внимания правительств разных стран, отмечает издание.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что на юге Франции около коммуны Пьоленк заработала самая большая плавучая солнечная электростанция в Европе O’MEGA1 мощностью 17 МВт.

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