"Прорыв в энергетике": появилось впечатляющее видео работы "умной" солнечной станции в США

Компания Heliogen в США показала видео работы солнечной электростанции гелиотермального типа, которая позволит перевести индустрию производства стали и цемента на "зеленую" энергию.

Видео доступно в Instagram. Стоит отметить, что зеркала во время демонстрации управляются при помощи так называемого "машинного зрения".

Солнечная электростанция гелиотермального типа Heliogen helioscsp.com

Во время работы станции система с помощью камер регистрирует и корректирует положение зеркал, чтобы поддерживать максимально сконцентрированный пучок солнечного света на тепловом элементе (обычно в его роли выступает сосуд с водой или солью).

В компании отмечают, что смогли добиться повышения температуры теплового элемента до 1000 градусов по Цельсию, при этом ранее рекордом было значение в 565 градусов. Благодаря этому технологию можно использовать в промышленных процессах, где требуются высокие температуры, а не только в гелиотермальных станциях.

Кроме того, повышение максимальной температуры позволит добывать большее количество энергии, что сделает гелиотермальную генерацию более прибыльной и конкурентноспособной.

В будущем компания планирует довести температуру до 1500 градусов по Цельсию. Это позволит выполнять расщепление CO2 с последующей переработкой в биотопливо и проводить синтез водорода без использования ископаемого топлива.

Также изобретение позволит решить проблему производства цемента и стали. Эти технологические процессы производят очень много выбросов СО2 в атмосферу. Теперь решение инженеров из Heliogen сможет заменить ископаемое топливо на "зеленую" энергетику на этом типе производства.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как исследователи из Хьюстонского университета в США разработали гибридное устройство, которое способно улавливать солнечный свет и в дальнейшем хранить его энергию.

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