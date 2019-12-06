Главная Новости
6 декабря • обновлено в 09:23
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Солнечная энергетика

"Прорыв в энергетике": появилось впечатляющее видео работы "умной" солнечной станции в США

879
Читать материал на украинском

Компания Heliogen в США показала видео работы солнечной электростанции гелиотермального типа, которая позволит перевести индустрию производства стали и цемента на "зеленую" энергию.

Видео доступно в Instagram. Стоит отметить, что зеркала во время демонстрации управляются при помощи так называемого "машинного зрения".

Солнечная электростанция гелиотермального типа Heliogen

Солнечная электростанция гелиотермального типа Heliogen

helioscsp.com

Новости
"Умные зеркала и машинное зрение": ученые в США сообщили о прорыве в области солнечной энергетики

Во время работы станции система с помощью камер регистрирует и корректирует положение зеркал, чтобы поддерживать максимально сконцентрированный пучок солнечного света на тепловом элементе (обычно в его роли выступает сосуд с водой или солью).

В компании отмечают, что смогли добиться повышения температуры теплового элемента до 1000 градусов по Цельсию, при этом ранее рекордом было значение в 565 градусов. Благодаря этому технологию можно использовать в промышленных процессах, где требуются высокие температуры, а не только в гелиотермальных станциях.

Кроме того, повышение максимальной температуры позволит добывать большее количество энергии, что сделает гелиотермальную генерацию более прибыльной и конкурентноспособной.

В будущем компания планирует довести температуру до 1500 градусов по Цельсию. Это позволит выполнять расщепление CO2 с последующей переработкой в биотопливо и проводить синтез водорода без использования ископаемого топлива.

Также изобретение позволит решить проблему производства цемента и стали. Эти технологические процессы производят очень много выбросов СО2 в атмосферу. Теперь решение инженеров из Heliogen сможет заменить ископаемое топливо на "зеленую" энергетику на этом типе производства.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как исследователи из Хьюстонского университета в США разработали гибридное устройство, которое способно улавливать солнечный свет и в дальнейшем хранить его энергию.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Солнечные панели" на OBOZREVATEL.

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Солнечные панели
Место
США
Теги
Green Oboz альтернативная энергетика возобновляемая энергия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Нож Всвину
Нож Всвину
Отсталая фигня какая то. У каждого скакуаса с15го года стоит дома по небольшому шкафу, откуда валом прет энергия получаемая от вращения земли.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги