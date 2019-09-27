Общественный транспорт снимут с "нефтяной иглы": как это произойдет

Аналитики утверждают, что к 2030 году треть всех автобусов мира станет электрическими из-за снижения цен на аккумуляторы.

Об этом говорится в отчете агентства Navigant Research, которое проанализировало глобальный рынок общественного транспорта до 2030 года. По мнению экспертов, на процесс такого превращения существенно повлияет глобальное удешевление батарей.

Женщина и ребенок с плакатом "электрические автобусы" во время забастовки в Гранаде, Испания

"Несмотря на то, что на мировом рынке средней и большой грузоподъемности доминируют автобусы с двигателем внутреннего сгорания, внедрение электрического такого вида транспорта будет продолжать расти по мере снижения цен на аккумуляторы", – говорится в отчете.

Благодаря повышению внимания к проблеме снижения выбросов парниковых газов по всему миру, к 2030 году порядка трети всех автобусов мира станут электрическими, уверены аналитики.

"Автопарки могут воспользоваться увеличением государственной поддержки, чтобы помочь преодолеть высокие первоначальные расходы, связанные с электрическими автобусами", — отмечает Уильям Дриер, аналитик Navigant Research.

По его словам, транзитный, автобусный, маршрутный и школьные автопарки могут использовать электрические автобусы, уменьшая выбросы в атмосферу и одновременно снижая свои затраты. Это позволит электроавтобусам упростить электрификацию других сегментов коммерческого транспорта.

При этом в Navigant Research отмечают, что в глобальном масштабе Китай будет основным игроком в сфере продажи электрических автобусов и сохранит 74% доли рынка к 2030 году. Совместная доля Северной Америки и Европы к тому времени составит порядка 14% всех продаж электрических автобусов.

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