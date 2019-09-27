Громадський транспорт знімуть із "нафтової голки": як це відбудеться

Аналітики стверджують, що до 2030 року третина всіх автобусів світу стануть електричними через зниження цін на акумулятори.

Про це йдеться в звіті агентства Navigant Research, яке проаналізувало глобальний ринок громадського транспорту до 2030 року. На думку експертів, на процес такого перетворення суттєво вплине глобальне здешевлення батарей.

Жінка і дитина з плакатом "електричні автобуси" під час страйку в Гранаді, Іспанія

"Не дивлячись на те, що на світовому ринку середньої і великої вантажопідйомності домінують автобуси з двигуном внутрішнього згоряння, впровадження електричного такого виду транспорту збільшуватиметься в міру зниження цін на акумулятори", – йдеться в звіті.

Завдяки підвищенню уваги до проблеми зниження викидів парникових газів по всьому світу, до 2030 року майже третина всіх автобусів світу стануть електричними, впевнені аналітики.

"Автопарки можуть скористатися збільшенням державної підтримки, щоб допомогти подолати високі початкові витрати, пов'язані з електричними автобусами", – зазначає Вільям Дріер, аналітик Navigant Research.

За його словами, транзитний, автобусний, маршрутний і шкільні автопарки можуть використовувати електричні автобуси, зменшуючи викиди в атмосферу й одночасно знижуючи свої витрати. Це дозволить електроавтобусам спростити електрифікацію інших сегментів комерційного транспорту.

Водночас у Navigant Research зазначають, що в глобальному масштабі Китай буде основним гравцем у сфері продажу електричних автобусів і збереже 74% частки ринку до 2030 року. Спільна частка Північної Америки та Європи на той час становитиме приблизно 14% всіх продажів електричних автобусів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що Україна може увійти до світового топу країн за кількістю електрокарів, і пояснював, що для цього потрібно зробити.

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