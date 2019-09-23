В России увидели "зраду" в увеличении количества электрокаров в Украине

В России заявили, что рост количества "небезопасных" электромобилей в Украине растет якобы из-за попыток избавиться от энергетической зависимости от Кремля.

Об этом сообщает издание "Газета.ру", которое Федеральное агентство новостей РФ в классификаторе СМИ называет "государственно-патриотическим".

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"Сравнительно дешевая цена подержанных авто вкупе с высокими ценами на топливо из-за постоянных противоречий с ключевым энергетическим партером — Россией — вынуждает Украину обращать внимание на небезопасные электрокары", - утверждает пропагандистское СМИ.

При этом российские журналисты также "обвинили" украинцев в повышении мирового спроса на электрокары.

"Мировой рынок электрокаров вырос почти на треть. Столь высокий рост был обеспечен в том числе за счет украинского рынка. За восемь месяцев украинцы поставили на учет почти 5 тыс. авто, что на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - подчеркивают авторы издания.

При этом журналисты также отмечают низкий спрос на электромобили в России, и описывают причину.

"Особой популярности электромобили в России не получили. В стране насчитывается всего лишь 3,6 тысячи электрокаров. Это даже не дотягивает до 0,01% от общего количества легковых автомобилей, имеющихся в России. Одна из причин того, что электромобили в России непопулярны, — высокая пошлина в 15%. Ранее в Госдуме предлагали отменить пошлины на ввоз электрокаров, чтобы подстегнуть рынок, однако в Минпромторге выступили против", - сокрушаются авторы.

Также издание описывает планы России по производству собственных электрокаров.

"Российские власти не горят желанием поддерживать импорт электрокаров. Вместо этого Минпромторг работает над собственной версией электрокара отечественного производства. Стоимость проекта не разглашалась, однако известно, что российский электрокар будет стоить от 450 тыс. рублей, а производить его будут в Тольятти. Впрочем, и этот проект, скорее всего, будет обречен на провал", - констатируют журналисты.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как президента России Владимира Путина подняли на смех из-за нового электрокара Porsche.

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