Как сделать "зеленую" энергетику в Украине более эффективной: озвучен сценарий

В Украине эффективность добычи электричества с помощью небольших крышных солнечных электростанций (СЭС) может быть повышена, что позволит избежать энергетического дисбаланса.

Об этом в своем блоге сообщает внефракционный депутат Верховной Рады Максим Ефимов. По его слова, микрогенерация в течение 15-20 лет создаст новую архитектуру энергетики.

Солнечная электростанция на крыше дома prom.st

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В качестве одной из проблем отмечается слишком высокая мощность средней придомовой СЭС в Украине. Если в Великобритании этот показатель не превышает 10 кВт, то у нас же он находится на уровне порядка 20 кВт.

Такой уровень мощности размывает философию и сущность микрогенерации, из-за чего она превращается в бизнес и теряет акценты энергетической самодостаточности домохозяйств. Есть смысл законодательно стимулировать частные домохозяйства устанавливать "солнечные крыши" мощностью до 5-7 кВт, подчеркивает автор.

Второй проблемой микрогенерации является ее неравномерное распространение по территории страны. Сегодня покупка и установка малой СЭС рассматривается в первую очередь как возможность заработать на продаже энергии. Поэтому "солнечные крыши" активно оборудуют в регионах с высоким уровнем солнечного облучения, без учета плотности населения и концентрации промышленного потенциала.

"В итоге наибольшее количество домашних панелей построили на Тернопольщине, Ивано-Франковщине и Херсонской. А в целом более 60% станций расположены в областях юго-востока Украины – Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской, – подчеркивает автор.

Также одной из проблем энергетического дисбаланса Ефимов считает зеленые тарифы. По ним государство выкупает у производителей энергию из возобновляемых источников.

"Солнечные киловатты транспортируются за сотни километров в промышленные регионы, теряясь в трансформаторах и проводах. При этом увеличивается нагрузка на региональные электросети, происходят перекосы в производстве и поставках. Все это влияет на безопасность энергосистемы страны и качество электроэнергии", – отмечает он.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине добыча электричества с помощью небольших СЭС может спасти города и поселки от дефицита энергии.

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