Як зробити "зелену" енергетику в Україні більш ефективною: озвучено сценарій

В Україні ефективність видобутку електрики за допомогою невеликих дахових сонячних електростанцій (СЕС) може бути підвищена, що дозволить уникнути енергетичного дисбалансу.
Про це в своєму блозі повідомляє позафракційний депутат Верховної Ради Максим Єфімов. За його слова, мікрогенерація протягом 15-20 років створить нову архітектуру енергетики.
Сонячна електростанція на даху будинку
prom.st
Як одна із проблем називається дуже висока потужність середньої прибудинкових СЕС в Україні. Якщо в Великобританії цей показник не перевищує 10 кВт, то у нас же він знаходиться на рівні близько 20 кВт.
Такий рівень потужності розмиває філософію і сутність мікрогенераціі, через що вона перетворюється в бізнес і втрачає акценти енергетичної самодостатності домогосподарств. Є сенс законодавчо стимулювати приватні домогосподарства встановлювати "сонячні дахи" потужністю до 5-7 кВт, підкреслює автор.
Другою проблемою мікрогенераціі є її нерівномірне поширення по території країни. Сьогодні покупка і встановлення малої СЕС розглядається в першу чергу як можливість заробити на продажу енергії. Тому "сонячні дахи" активно обладнають в регіонах з високим рівнем сонячного опромінення, без урахування щільності населення і концентрації промислового потенціалу.
"У підсумку найбільшу кількість домашніх панелей побудували на Тернопільщині, Івано-Франківщині та Херсонщині. А в цілому більше 60% станцій розташовані в областях південного сходу України – Одеської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Запорізької", – підкреслює автор.
Також однією з проблем енергетичного дисбалансу Єфімов вважає зелені тарифи. За ним держава викуповує у виробників енергію з відновлюваних джерел.
"Сонячні кіловати транспортуються за сотні кілометрів в промислові регіони, гублячись у трансформаторах і проводах. При цьому збільшується навантаження на регіональні електромережі, відбуваються перекоси у виробництві і постачаннях. Все це впливає на безпеку енергосистеми країни і якість електроенергії", – зазначає він.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні видобуток електрики за допомогою невеликих СЕС може врятувати міста і селища від дефіциту енергії.
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