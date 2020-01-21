Нефтяная держава сообщила о частичном переходе на солнечную энергию

В Катаре построят солнечную электростанцию ​​Аl Kharsaah мощностью 800 МВт, которая обеспечит 10% всего необходимого для страны электричества.

Созданием станции займутся подрядчики из Японии и Франции, компании Marubeni и Total. Полную стоимость проекта оценивают в 1,7 млрд риалов (порядка $467 млн), сообщает "Al Jazeera".

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Электростанцию ​​Аl Kharsaah построят в 80 км от Дохи, столицы Катара. Согласно планам создателей, с 2021 года станция будет работать на мощности 350 МВт/ч. Для того, чтобы выйти на полный цикл мощности, потребуется 2 года.

"Мы ожидаем, что к первому кварталу 2021 года будет запущена половина мощности станции. Аl Kharsaah будет генерировать примерно в восемь раз больше солнечной энергии, чем Катар обещал построить. Это также поможет провести чемпионат мира по футболу 2022 года с нейтральным уровнем выбросов углерода", – заявил министр энергетики Саад аль-Кааби.

Благодаря выработке электроэнергии солнечной электростанцией Катар снизит выбросы СО2 на 26 млн тонн. При этом фотоэлектрическая генерация обеспечит порядка 10% потребления электроэнергии страны.

Управлять работой объекта будет консорциум Siraj 1 SPV, в котором 40% принадлежат консорциуму Total и Marubeni, 60% – Siraj Energy и QEWC. При этом покупателем электроэнергии в течение 25 лет выступит компания Kahramaa.

Напомним, что добыча нефти и газа обеспечивает более 55 % ВВП Катара. При этом общие запасы нефти страны оцениваются в размере 900 млн т, ресурсы газа порядка 20 трлн куб. м. Это третьи в мире запасы ископаемого газа.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как французская компания Technique Solaire Group запустила в Индии солнечную электростанцию мощностью 27 МВт и рекордно низким тарифом.

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