В Германии гибкие солнечные панели научились встраивать прямо в стены домов

В Германии во время капитального ремонта жилого дома во Франкфурте инженеры компаний DAW и OPVIUS встроили в штукатурку гибкие органические солнечные панели.

Об этом сообщает Building Tech. Проект был в разработке порядка 4 лет.

Дом с гибкими органическими солнечными батареями building-tech.org

Гибкие солнечные панели являются "активным компонентом" энергетического баланса здания. Помимо функции сбора энергии они также дополняют функциональность теплого фасада, отмечает издание.

Немецкие правила энергосбережения позволяют учитывать интегрированные на стадии строительства солнечные элементы при расчёте баланса первичной энергии, что позволяет несколько снизить толщину используемой теплоизоляции.

Дом с гибкими органическими солнечными батареями building-tech.org

По мнению авторов проекта, органические солнечные панели могут быть интегрированы в любые многослойные фасадные теплоизоляционные системы со штукатурным покрытием "мокрого" типа. При этом отмечается, что конструкция не зависит от несущей способности наружных стен здания, и является "идеальным решением как для реновации старых зданий, так и для создания новых".

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