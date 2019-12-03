Як не платити за комуналку: жителям квартир запропонували простий спосіб

Для того, щоб відмовитися від послуг енергооператора, мешканці будинків з сонячними панелями можуть об'єднуватися в міні-мережі, щоб добувати, розподіляти і продавати електрику сусідам.

Про це повідомляє Science Direct. Подібна система дозволяє позбутися від необхідності купувати електроенергію, а в ідеалі навіть заробити на продажу надлишків сусідам і навколишнім будинкам.

Будинок з сонячними панелями в Брукліні, Нью-Йорк mcny.org

Новини У Німеччині гнучкі сонячні панелі навчилися вбудовувати прямо у стіни будинків

Створення мережі будинків з сонячними панелями дозволяє об'єднати "зусилля" десятків і сотень сонячних панелей в єдину електричну мережу. Власники і учасники кластера можуть управляти рівнем видобутку енергії, розподіляти її між членами об'єднання і навіть продавати, минаючи національного енергетичного оператора

Контролювати процеси в мережі можна за допомогою технології блокчейн, яка дозволяє захистити дані від підробки і забезпечити доступ до інформації всім учасникам мережі. Також блокчейн дозволяє створити гнучку систему управління всіма параметрами розподіленої енергетичної мережі.

Видання у якості прикладу наводить випадок з жителями Брукліна в Нью-Йорку, які об'єднали сонячні панелі десятків будинків в міні-мережу Transactive Grid. За попередніми підрахунками учасників експерименту, за півроку економія склала 7-10% без зниження обсягів споживання електрики.

Аналогічний проект був реалізований в Австралії, де в місті Бассельтон мережа PowerLedger об'єднала 20 житлових будинків і розважальний центр, що були оснащені сонячними панелями. Оскільки кількість сонячних днів в даному регіоні досягає 300-320 днів на рік, надлишки енергії учасники проекту вважали за краще розподіляти серед інших споживачів безпосередньо, що дозволило зробити ціну на 15% нижче ринкової.

Видання відзначає, що в майбутньому міні-мережі подібного типу, побудовані на базі поновлюваних джерел енергії, зможуть конкурувати з глобальними операторами. При цьому простота і зручність їх використання дозволить знизити ціни і створити конкурентне середовище.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як вчений з Харкова створив компактний сонячний колектор, який можна встановити навіть в багатоповерховому житловому будинку і використовувати для нагріву води.

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