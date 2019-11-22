Самый большой солнечный коллектор: украинец показал необычное изобретение

Физик Сергей Юрко из Миргорода разработал и сконструировал простую и дешевую солнечную станцию для подогрева воды.

Об этом сообщает Building Tech. С весны до поздней осени изобретение энтузиаста вполне может заменить электрический бойлер.

Солнечный коллектор для нагрева воды building-tech.org

Разработчик утверждает, что это крупнейший солнечный коллектор подобного типа в Украине. Более того, если по новому проекту украинского инженера построят такую установку, то она может стать второй по величине в мире, отмечает издание

Как заявляет изобретатель, который два года работал над своим "детищем", один квадратный метр самодельной солнечной установки обходится не дороже 10 евро, тогда как существующие на рынке аналогичные коллектора стоят 200 евро и более за один квадратный метр. При таких ценах, на подогрев с помощью солнечного излучения затрачивается почти в три раза меньше средств, чем на сжигание природного газа, отмечает украинский физик.

Солнечная станция, состоящая из зеркальных секций теплового аккумулятора, деревянного каркаса и металлических труб, работает по принципу увеличительного стекла. Вогнутые зеркала, отражая солнечные лучи, фокусируют их на трубе с тепловым аккумулятором. Внутри трубы движется вода, которая подогревается до требуемой температуры. При этом, отмечает конструктор, необходимо соблюдать фокусировку средней точности, поскольку высокоточная конструкция может вызвать перегрев или даже возгорание.

По словам Сергея Юрко, существенными недостатками такой солнечной установки остаются относительно крупные габариты и невозможность заменить традиционные источники энергии при неблагоприятных погодных условиях.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что как в Украине на уникальном предприятии создают солнечные панели.

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