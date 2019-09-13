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13 вересня • оновлено в 06:28
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/ Сонячна енергетика

І це не газ: назване головне джерело енергії майбутнього

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Експерти енергетичної компанії Statkraft заявили, що до 2050 року більше 70% всієї електроенергії буде здійснюватися завдяки сонцю й вітру.

Про це йдеться в щорічному аналітичному звіті компанії, в якому зазначається, що в найближчі 30 років ціна сонячної енергії знизиться в два рази, при цьому енергії вітру пророкують здешевлення на 40%.

Панелі на сонячній фермі Tekno Ray в Коньї, Туреччина

Панелі на сонячній фермі Tekno Ray в Коньї, Туреччина

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Низька ціна на сонячні панелі і постійне підвищення попиту на поновлювану енергію спровокували стабільне зростання сектора "зеленої енергетики", йдеться в звіті.

"Наше дослідження доводить, що ціна відновлюваної енергії знижується швидше, ніж очікувалося, оскільки в більшості країн світу стало вигідно використовувати поновлювані джерела енергії. При цьому вже є території, де сонячна і вітряна енергетика по прибутковості готові обігнати вугільну і газову енергетику", - заявив глава відділу корпоративних стратегій та аналізу Statkraft Хенрік Сатнесс.

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При цьому в компанії також підкреслюють, що до 2050 року глобальні потреби в електриці збільшаться в два рази, а масштаби "зеленої енергетики" виростуть в шість разів. При цьому експерти передрікають зникнення вугілля і нафти з енергетичного сектора, зробивши газ основним джерелом викидів і забруднення атмосфери.

"Уряд Великобританії прагне звести вуглецевий слід до нуля. Політики і громадськість дуже тепло приймають проекти в галузі відновлюваної енергетики. Нам не терпиться інвестувати в Великобританію, щоб допомогти країні досягти цієї мети", - заявив керуючий директор Statkraft Девід Флад.

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Тема
Сонячні панелі
Місце
Великобританія
Тег
Альтернативна енергетика
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70rus xxx
70rus xxx
Если через 30 лет полностью заглохнет промышленность,тогда согласен.А так не могу представить работу металлургического комбината на солнечных батареях.
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