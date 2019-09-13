І це не газ: назване головне джерело енергії майбутнього

Експерти енергетичної компанії Statkraft заявили, що до 2050 року більше 70% всієї електроенергії буде здійснюватися завдяки сонцю й вітру.
Про це йдеться в щорічному аналітичному звіті компанії, в якому зазначається, що в найближчі 30 років ціна сонячної енергії знизиться в два рази, при цьому енергії вітру пророкують здешевлення на 40%.
Панелі на сонячній фермі Tekno Ray в Коньї, Туреччина
Низька ціна на сонячні панелі і постійне підвищення попиту на поновлювану енергію спровокували стабільне зростання сектора "зеленої енергетики", йдеться в звіті.
"Наше дослідження доводить, що ціна відновлюваної енергії знижується швидше, ніж очікувалося, оскільки в більшості країн світу стало вигідно використовувати поновлювані джерела енергії. При цьому вже є території, де сонячна і вітряна енергетика по прибутковості готові обігнати вугільну і газову енергетику", - заявив глава відділу корпоративних стратегій та аналізу Statkraft Хенрік Сатнесс.
При цьому в компанії також підкреслюють, що до 2050 року глобальні потреби в електриці збільшаться в два рази, а масштаби "зеленої енергетики" виростуть в шість разів. При цьому експерти передрікають зникнення вугілля і нафти з енергетичного сектора, зробивши газ основним джерелом викидів і забруднення атмосфери.
"Уряд Великобританії прагне звести вуглецевий слід до нуля. Політики і громадськість дуже тепло приймають проекти в галузі відновлюваної енергетики. Нам не терпиться інвестувати в Великобританію, щоб допомогти країні досягти цієї мети", - заявив керуючий директор Statkraft Девід Флад.
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