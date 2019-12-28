Не обрушит цены: в Украине отметили важный нюанс снижения "зеленых" тарифов

Снижение "зеленого" тарифа в Украине на 1% повлечет за собой снижение стоимости электроэнергии всего на 0,3%.

Об этом в интервью изданию "Энергореформа" заявила глава Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк. Эксперт отметила, что в последнее время возобновляемая энергетика (ВИЭ) рассматривается, как "источник всех бед энергорынка".

Иллюстрация reform.energy

"Снижение "зеленых" тарифов на 1% может дать экономический эффект в цене минус 0,3%. В 2020 году поддержка ВИЭ будет составлять 6,1% в конечной цене электроэнергии для малых небытовых потребителей и не превысит 8-9% в будущих периодах", – заявила она, комментируя возможную реструктуризацию и снижение "зеленых" тарифов, а также сокращение предварительных договоров по строительству станций с ВИЭ.

По ее словам, учитывая незначительность влияния государственной поддержки ВИЭ на цену электроэнергии, нельзя рассматривать развитие возобновляемой энергетики источником проблем в энергетической отрасли. При этом Гуменюк подчеркнула, что инвесторы рассчитывают на продолжение диалога с властью в следующем году по поводу изменений условий развития зеленой энергетики.

"Надеюсь, эмоции улягутся, мы начнем конструктивные переговоры и будем иметь взвешенный проект закона. Сам министр Оржель в свое время возглавлял Ассоциацию возобновляемой энергетики, он прекрасно знает, что это за сектор и как важно его поддерживать", – прокомментировала Гуменюк.

По ее словам, может создаться ложное впечатление о том, что к необходимости реструктуризации "зеленых" тарифов привела именно реформа рынка электроэнергии.

"Повлияло то, что долгие годы была полная бездеятельность по поддержке энергосистемы, пропущены сроки по реформам субсидирования и по формированию накопления фондов энергетической системы" – объяснила она.

Гуменюк отметила, что инвесторы на переговорах с правительством будут настаивать на добровольной реструктуризации договоров на своих условиях и обязательности стабилизационной оговорки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал:

Компания Scatec Solar из Норвегии приостановила создание солнечной электростанции в Херсонской области из-за анонсированных правительством правок "зеленых" тарифов.

В Херсонской области компания Vindkraft Ukraine приостановила создание двух ветроэнергетических станций из-за анонсированных правительством правок "зеленых" тарифов.

По мнению аналитиков, ретроспективное снижение "зеленого" тарифа, которое хочет провести правительство Украины, приведет к разрушению отрасли, кризису банковской системы, дефолту и потере доверия инвесторов.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!