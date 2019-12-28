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28 грудня • оновлено в 13:12
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/ Зелена енергія та новини екології

Не обвалить ціни: в Україні відзначили важливий нюанс зниження "зелених" тарифів

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Зниження "зеленого" тарифу в Україні на 1% спричинить за собою зниження вартості електроенергії лише на 0,3%.

Про це в інтерв'ю виданню "Енергореформа" заявила глава Європейсько-українського енергетичного агентства Олександра Гуменюк. Експерт зазначила, що останнім часом відновлювальна енергетика (ВДЕ) розглядається, як "джерело всіх бід енергоринку".

Ілюстрація

Ілюстрація

reform.energy

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"Зниження" зелених "тарифів на 1% може дати економічний ефект в ціні мінус 0,3%. У 2020 році підтримка ВДЕ буде складати 6,1% в кінцевій ціні електроенергії для малих непобутових споживачів і не перевищить 8-9% в майбутніх періодах", – заявила вона, коментуючи можливу реструктуризацію і зниження "зелених" тарифів, а також скорочення попередніх договорів з будівництва станцій з ВДЕ.

За її словами, з огляду на незначність впливу державної підтримки ВДЕ на ціну електроенергії, не можна розглядати розвиток відновлюваної енергетики як джерело проблем в енергетичній галузі. При цьому Гуменюк підкреслила, що інвестори розраховують на продовження діалогу з владою в наступному році з приводу змін умов розвитку зеленої енергетики.

"Сподіваюся, емоції вляжуться, ми почнемо конструктивні переговори і будемо мати зважений проект закону. Сам міністр Оржель свого часу очолював Асоціацію відновлюваної енергетики, він прекрасно знає, що це за сектор і як важливо його підтримувати", – прокоментувала Гуменюк.

За її словами, може створитися помилкове враження про те, що до необхідності реструктуризації "зелених" тарифів призвела саме реформа ринку електроенергії.

"Вплинуло те, що довгі роки була повна бездіяльність щодо підтримки енергосистеми, пропущені терміни по реформам субсидування і по формуванню накопичення фондів енергетичної системи" – пояснила вона.

Гуменюк зазначила, що інвестори на переговорах з урядом будуть наполягати на добровільній реструктуризації договорів на своїх умовах і обов'язковості стабілізаційного застереження.

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Автор
Алекс Шухарт
Місце
Україна
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія Альтернативна енергетика
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Володимир Олександрович! Я Ярина Володимирівна из місто Хуст Закарпатської області мене вже 67! У нас 20 років немає гарячої води, зима приплив а батареї холодні, нужду справляє на вулиці, в лікарні немає навіть бинтів, майже вся моя пенсія йде на оплату ЖКГ. Хочу запитати: коли Керченський міст і Раїса розвалиться? Дай вам Бог здоров'я!
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