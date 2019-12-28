Не обвалить ціни: в Україні відзначили важливий нюанс зниження "зелених" тарифів

Зниження "зеленого" тарифу в Україні на 1% спричинить за собою зниження вартості електроенергії лише на 0,3%.

Про це в інтерв'ю виданню "Енергореформа" заявила глава Європейсько-українського енергетичного агентства Олександра Гуменюк. Експерт зазначила, що останнім часом відновлювальна енергетика (ВДЕ) розглядається, як "джерело всіх бід енергоринку".

Ілюстрація reform.energy

"Зниження" зелених "тарифів на 1% може дати економічний ефект в ціні мінус 0,3%. У 2020 році підтримка ВДЕ буде складати 6,1% в кінцевій ціні електроенергії для малих непобутових споживачів і не перевищить 8-9% в майбутніх періодах", – заявила вона, коментуючи можливу реструктуризацію і зниження "зелених" тарифів, а також скорочення попередніх договорів з будівництва станцій з ВДЕ.

За її словами, з огляду на незначність впливу державної підтримки ВДЕ на ціну електроенергії, не можна розглядати розвиток відновлюваної енергетики як джерело проблем в енергетичній галузі. При цьому Гуменюк підкреслила, що інвестори розраховують на продовження діалогу з владою в наступному році з приводу змін умов розвитку зеленої енергетики.

"Сподіваюся, емоції вляжуться, ми почнемо конструктивні переговори і будемо мати зважений проект закону. Сам міністр Оржель свого часу очолював Асоціацію відновлюваної енергетики, він прекрасно знає, що це за сектор і як важливо його підтримувати", – прокоментувала Гуменюк.

За її словами, може створитися помилкове враження про те, що до необхідності реструктуризації "зелених" тарифів призвела саме реформа ринку електроенергії.

"Вплинуло те, що довгі роки була повна бездіяльність щодо підтримки енергосистеми, пропущені терміни по реформам субсидування і по формуванню накопичення фондів енергетичної системи" – пояснила вона.

Гуменюк зазначила, що інвестори на переговорах з урядом будуть наполягати на добровільній реструктуризації договорів на своїх умовах і обов'язковості стабілізаційного застереження.

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На думку аналітиків, ретроспективне зниження "зеленого" тарифу, яке хоче провести уряд України, призведе до руйнування галузі, кризи банківської системи, дефолту і втрати довіри інвесторів.

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