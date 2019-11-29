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30 ноября • обновлено в 11:15
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/ Зеленая энергия и новости экологии

Самый большой показатель в истории: в правительстве рассказали об инвестициях в "зеленую" энергетику

1.5т
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Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что за последние 5 лет в сферу возобновляемой энергетики Украины инвестировали $4,8 млрд.

Об этом он сообщил в ходе встречи с генеральным директором Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), сообщает пресс-служба правительства. По словам чиновника, это самый большой показатель за время независимости государства.

Алексей Гончарук на встрече с главой IRENA

Алексей Гончарук на встрече с главой IRENA

kmu.gov.ua

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"Сегодня в Украине реализуется ряд проектов возобновляемой энергетики общей мощностью в 2,5 ГВт. Нашей целью является увеличение доли возобновляемой энергетики. Сейчас мы разрабатываем стратегию перехода на возобновляемую энергетику к 2050 году. Мы бы высоко оценили сотрудничество с IRENA в этом направлении", – подчеркнул премьер.

В ответ генеральный директор IRENA Франческо Ла Камера высказал поддержку действиям правительства. Он также одобрил вектор развития Украины в вопросах развития "зеленой" энергетики.

"Вы можете рассчитывать на нас в вопросах развития системы возобновляемой энергетики в вашей стране. Украина находится в правильном направлении", – подчеркнул он.

Ранее OBOZREVATEL писал про обещание премьер-министра Алексея Гончарука не вносить изменения в программу развития возобновляемых источников энергии без диалога с участниками рынка.

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Автор
Алекс Шухарт
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия альтернативная энергетика
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Можно подумать что это чмызло имеет хоть какое то отношение к тому, что эти инвестиции пришли в Украину !! Пока это гончаровсое чучело только и делает что выгоняет инвесторов из Украины. Зато утырок горазд хвастать тем, что было не им сделано.
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