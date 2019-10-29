В Украине назрела проблема с 'зеленым тарифом': Гончарук сказал, как решат

Правительство Украины не будет вносить изменения в программу развития возобновляемых источников энергии без диалога с участниками рынка.

Об этом во время инвестиционного форума RE: think в Мариуполе заявил премьер-министр Алексей Гончарук, пишет "Интерфакс-Украина". По его словам, руководство страны собирается найти "сбалансированное решение".

Гончарук подчеркнул, что в ближайшее время намерен встретиться со всеми заинтересованными сторонами. Во время встречи премьер хочет обсудить возможные варианты решения проблемы с финансированием выплат "зеленых" тарифов.

"Мы не собираемся утверждать решения без диалога с теми, кого это касается. Вы можете быть уверены в том, что украинское правительство перед тем, как принять какое-то решение, занять какую-то позицию, точно будет искать возможность найти общую позицию", – заявил он.

По словам премьера, "правительство понимает, как работает рынок финансов". При этом глава Кабмина заверяет, что "должен отреагировать на запрос общества".

"Мы цивилизованные люди, мы понимаем, как работает рынок финансов, что нельзя просто изменить правила задним числом и не собираемся это делать. Но у нас есть общество, у которого есть запрос. И очень часто общество ощущает несправедливость, от того, что отдельные решения, которые принимались до этого, были приняты в интересах отдельных хорошо известных лиц", – подчеркнул Гончарук.

Решение, которое примет правительство, будет "сбалансированным и общим", уверяет чиновник.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Владимир Зеленский заявил, что считает установленные Радой "зеленые" тарифы слишком высокими и предложил обсудить вопрос с участниками рынка.

Представитель президента в правительстве Андрей Герус отметил, что хотя зеленый тариф в Украине в 2-3 раза выше, чем в Европе, зеленую энергетику развивать все же нужно.

В апреле Верховная Рада приняла законопроект №8449-Д – так называемый “закон об аукционах”. Он меняет систему поддержки государством производителей "альтернативной" электроэнергии с "зеленых" тарифов на аукционы.

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