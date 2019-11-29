Энергетикам поставили ультиматум по "зеленым" тарифам: что решили в правительстве

Министерство энергетики и защиты окружающей среды предлагает производителям "зеленой" энергии в Украине до 1 апреля 2020 года перейти на снижение "зеленого" тарифа на 10-17%.

Об этом во время Международного форума по возобновляемой энергетике заявил заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Константин Чижик, сообщает портал "ExPro Consulting". Сообщается, что первый "зеленый" аукцион также планируют провести 1 апреля 2020-го года.

"Мы предлагаем комплексное компромиссное решение – это снижение "зеленого" тарифа и срока действия исключительно на добровольных началах. Компании до 1 апреля 2020 года смогут определиться: им подходит новая модель реструктуризации или они решат остаться на действующем "зеленом" тарифе", – заявил он.

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По словам чиновника, сейчас Министерство предлагает для действующих солнечных (СЭС) и ветроэлектростанций (ВЭС) снижение тарифов на 17% и 10% соответственно и продолжение срока действия тарифа на 5 лет. Для станций, у которых заключены предварительные договора с госкомпанией "Гарантированный покупатель", министерство предлагает снизить тариф на 15% для СЭС и на 10% для ВЭС с продленем на 5 лет.

expro.com.ua

По словам Чижика, компания может не выбирать вариант реструктуризации, но тогда ей придется пойти на аукционы или остаться на старом "зеленом" тарифе.

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"Чтобы остаться на старом" зеленом" тарифе, если это СЭС, компания должна ввести станцию ​​в эксплуатацию до 1 апреля 2020, если ВЭС - до 31 декабря 2020 года. Если компания не введет в эксплуатацию станцию ​​в указанные сроки, у нее будет два варианта: пойти на реструктуризацию или на аукцион", – заявил Чижик.

Напомним, 24 апреля 2019 года Верховная Рада приняла закон №2712-VIII, которым с 2020 года вводятся "зеленые" аукционы и закрепляется обязательное участие инвесторов, которые хотят вложить в солнечные электростанции (СЭС) мощностью более 1 МВт и ветроэлектростанции (ВЭС) более 5 МВт (или одна турбина). Закон также вводит систему, в рамках которой поддержку государства будет получать инвестор, предложивший на аукционе наименьший тариф на производимое электричество.

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