Найбільший показник в історії: в уряді розповіли про інвестиції в "зелену" енергетику

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що за останні 5 років у сферу відновлюваної енергетики України інвестували $4,8 млрд.

Про це він повідомив під час зустрічі з генеральним директором Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA), повідомляє пресслужба уряду. За словами чиновника, це найбільший показник за час незалежності держави.

Олексій Гончарук на зустрічі з главою IRENA kmu.gov.ua

"Сьогодні в Україні реалізується низка проєктів відновлюваної енергетики загальною потужністю 2,5 ГВт. Нашою метою є збільшення частки відновлюваної енергетики. Зараз ми розробляємо стратегію переходу на відновлювану енергетику до 2050 року. Ми б високо оцінили співпрацю з IRENA в цьому напрямку", – підкреслив прем'єр.

У відповідь генеральний директор IRENA Франческо Ла Камера висловив підтримку діям уряду. Він також схвалив вектор розвитку України у питаннях розвитку "зеленої" енергетики.

"Ви можете розраховувати на нас у питаннях розвитку системи відновлюваної енергетики у вашій країні. Україна рухається в правильному напрямку", – підкреслив він.

Раніше OBOZREVATEL писав про обіцянку прем'єр-міністра Олексія Гончарука не вносити зміни в програму розвитку поновлюваних джерел енергії без діалогу з учасниками ринку.

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