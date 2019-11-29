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30 листопада • оновлено в 11:16
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/ Зелена енергія та новини екології

Найбільший показник в історії: в уряді розповіли про інвестиції в "зелену" енергетику

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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що за останні 5 років у сферу відновлюваної енергетики України інвестували $4,8 млрд.

Про це він повідомив під час зустрічі з генеральним директором Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA), повідомляє пресслужба уряду. За словами чиновника, це найбільший показник за час незалежності держави.

Олексій Гончарук на зустрічі з главою IRENA

Олексій Гончарук на зустрічі з главою IRENA

kmu.gov.ua

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"Сьогодні в Україні реалізується низка проєктів відновлюваної енергетики загальною потужністю 2,5 ГВт. Нашою метою є збільшення частки відновлюваної енергетики. Зараз ми розробляємо стратегію переходу на відновлювану енергетику до 2050 року. Ми б високо оцінили співпрацю з IRENA в цьому напрямку", – підкреслив прем'єр.

У відповідь генеральний директор IRENA Франческо Ла Камера висловив підтримку діям уряду. Він також схвалив вектор розвитку України у питаннях розвитку "зеленої" енергетики.

"Ви можете розраховувати на нас у питаннях розвитку системи відновлюваної енергетики у вашій країні. Україна рухається в правильному напрямку", – підкреслив він.

Раніше OBOZREVATEL писав про обіцянку прем'єр-міністра Олексія Гончарука не вносити зміни в програму розвитку поновлюваних джерел енергії без діалогу з учасниками ринку.

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Автор
Алекс Шухарт
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія Альтернативна енергетика
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Можно подумать что это чмызло имеет хоть какое то отношение к тому, что эти инвестиции пришли в Украину !! Пока это гончаровсое чучело только и делает что выгоняет инвесторов из Украины. Зато утырок горазд хвастать тем, что было не им сделано.
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