Правительство Германии вмешалось в скандал из-за создания фабрики Tesla

Министр экономики Германии Петер Альтмаер заявил о необходимости немедленно начать постройку фабрики американской компании Tesla в окрестностях Берлина.

Об этом сообщает Teslarati. По его словам, Германия сможет найти баланс межу нуждами экономики и целями экологов.

Демонстрация активистов против создания фабрики Tesla insider.com

"Строительство автомобильного завода в Бранденбурге имеет большое значение для усиления защиты климата. В будущем оно станет одним из важнейших промышленных проектов региона", – сказал министр.

Альтмаер отметил, что реализация такого проекта позволит Германии продемонстрировать, что экология и экономика не противоречат друг другу. Чиновник высказал уверенность, что Германия способна создавать масштабные проекты по аналогии с другими странами.

Как сообщает издание, президент Федерации немецкой промышленности Дитер Кемпф выступил с требованием ускорить процедуры получения разрешения на реализацию таких проектов.

Со своей стороны, министр экономики земли Бранбенбург Йорг Штайнбах указал на то, что Tesla получила разрешение на досрочный начало работ по расчистке территории менее чем через два месяца после подачи заявки.

Директор Института немецкой экономики Михаэль Хютер заявил, что проблемой для страны является то, что инвестиции встречают препятствия в виде длительных процедур планирования, возражений и протестов.

Ранее OBOZREVATEL писал, как в Германии Высший административный суд Берлина приказал приостановить работы по вырубке деревьев на участке, где компания Tesla планирует построить завод Giga Berlin.

Кого Маск первым отправит на Марс - узнай первым в Telegram GreenOboz