Tesla может лишить украинцев своих электромобилей: что решил автопроизводитель

Компания Tesla начала дистанционно отключать функцию скоростной зарядки для электромобилей, которые были попали в ДТП и были восстановлены после аварии.

Об этом сообщает Electrek. По данным одного из американских дилеров, Tesla дополнила правила пользования электромобилями строкой "поддержка станций Supercharger и скоростных станций зарядки других сетей на восстановленных электромобилях Tesla отключена навсегда".

Электромобиль Tesla после аварии electrek.co

В Tesla отметили, что компания оставляет за собой право деактивировать возможность скоростной зарядки на любом электромобиле бренда, который посчитает небезопасным. Если же будет выяснено, что третья сторона внесла в такой электромобиль модификации, которые все же позволят заряжаться на скоростных зарядках в обход запрета, то Tesla может подать на таких умельцев в суд для получения компенсации.

Также автопроизводитель предупредил, что единожды внесенный в список "неподдерживаемых" электромобилей экземпляр вносится туда навечно и данный статус не может быть изменен впоследствии.

Отметим, что разница во времени между зарядкой на скоростной или бытовой зарядке для электромобилей Tesla с емким аккумулятором может быть разительной – на Supercharger V3 мощностью 250 кВт батарея полностью заряжается всего за полчаса, а вот от бытовых розеток процесс может идти более суток.

Стоит также напомнить, что в Украине большая часть приобретенных Tesla является б/у электромобилями. Желая максимально сэкономить, украинцы приобретают поврежденные после аварий или затоплений Tesla, которые затем восстанавливаются местными умельцами.

Такие экземпляры и ранее имели проблемы с обновлением прошивки по воздуху из-за недействительных сертификатов, так как Tesla исключала их из списка поддерживаемых автомобилей, теперь же ситуация станет еще хуже. Таким образом решение компании может серьезно обеспокоить существующих и потенциальных владельцев электромобилей.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Tesla обучит свои электромобили выживать на дорогах Украины.

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