Уряд Німеччини втрутився у скандал через створення фабрики Tesla

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр заявив про необхідність негайно розпочати будівництво фабрики американської компанії Tesla в околицях Берліна.

Про це повідомляє Teslarati. За його словами, Німеччина зможе знайти баланс межу потребами економіки і цілями екологів.

Демонстрація активістів проти створення фабрики Tesla insider.com

"Будівництво автомобільного заводу в Бранденбурзі має велике значення для посилення захисту клімату. У майбутньому воно стане одним з найважливіших промислових проектів регіону", – сказав міністр.

Альтмаєр зазначив, що реалізація такого проекту дозволить Німеччині продемонструвати, що екологія і економіка не суперечать один одному. Чиновник висловив упевненість, що Німеччина здатна створювати масштабні проекти по аналогії з іншими країнами.

Як повідомляє видання, президент Федерації німецької промисловості Дітер Кемпф виступив з вимогою прискорити процедури отримання дозволу на реалізацію таких проектів.

Зі свого боку, міністр економіки землі Бранбенбург Йорг Штайнбах вказав на те, що Tesla отримала дозвіл на достроковий початок робіт з розчищення території менш ніж через два місяці після подачі заявки.

Директор Інституту німецької економіки Міхаель Хютер заявив, що проблемою для країни є те, що інвестиції зустрічають перешкоди у вигляді тривалих процедур планування, заперечень і протестів.

Раніше OBOZREVATEL писав, як в Німеччині Вищий адміністративний суд Берліна наказав призупинити роботи по вирубці дерев на ділянці, де компанія Tesla планує побудувати завод Giga Berlin.

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