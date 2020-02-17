"Переселить муравьев и летучих мышей": в Германии суд заблокировал строительство завода Tesla

В Германии Высший административный суд Берлина приказал приостановить работы по вырубке деревьев на участке, где компания Tesla планирует построить завод Giga Berlin.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое издание Focus. Американский производитель строит большой завод на месте леса в Грюнгайде, планируя начать там производство электрокаров следующего года, отмечают авторы.

Территория, на которой должен появиться завод Tesla focus.de

В субботу, 15 февраля, суд приказал остановить вырубку леса, пока не будет рассмотрена жалоба экологических активистов. При этом днем ранее суд во Франкфурте-на-Одере отверг экстренный иск двух немецких экологических групп, которые хотят не допустить вырубки деревьев в лесу близ Берлина, позволив Tesla выполнять работы.

Компания Tesla начала очистку леса на площади 92 га в четверг. После критики экологических групп автопроизводитель уже объявил о подготовке комплекса мероприятий по переселению дикой природы из пострадавших районов.

Территория, на которой должен появиться завод Tesla focus.de

Как сообщает немецкая газета Tagesspiegel, Tesla должна переселить "лесных муравьев, рептилий и пять летучих мышей" из этого района. Производитель автомобилей также пообещал повесить здесь 400 скворечников, чтобы компенсировать влияние вырубки лесов на места обитания птиц.

Стоит отметить, что в январе на месте строительства завода прошли массовые протесты местных жителей, выступающих против уничтожения сложной экосистемы. При этом представители Tesla пообещали посадить в окрестностях в три раза больше деревьев, чем будет вырублено при строительстве.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в окрестностях Берлина компания Tesla начала вырубку леса для обустройства территории, на которой в будущем будет построена фабрика по производству электромобилей Giga Berlin.

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