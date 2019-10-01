Воздух Киева стал в 10 раз грязнее, чем в Европе: подробности расследования

В Киеве из-за выбросов мусоросжигательного завода "Энергия" существенно ухудшилось качество воздуха.

Ранее предприятие получило "разрешения на загрязнение" от Министерства экологии и природных ресурсов, причем против таких действий выступали представители общины Киева и активисты, но их предостережения проигнорировали. О последствиях такой политики говорится в материале OBOZREVATEL.

Задымление в Киеве

Экологическая инспекция столицы из-за давления на власть активистов и жителей Дарницкого района замеряла токсичные выбросы мусоросжигательного завода "Энергия". Результаты проверки стали неутешительными: уровень загрязнения не превышает разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Предприятие получило эти разрешения от Министерства экологии и природных ресурсов в сентябре 2018 года. Они будут действовать до сентября 2025 года, то есть еще шесть лет. Однако, по словам директора завода Крикуна, они превышают европейские нормативы в десять раз.

Чиновники позволили "Энергии" выбрасывать 112 мг на кубический метр пыли, тогда как в ЕС допустимы лишь 10 мг таких выбросов. Похожая ситуация сложилась и по другим показателям. Таким образом, экологическая инспекция не может привлечь к ответственности загрязнителя, поскольку у него есть государственная "индульгенция".

Напомним, что продукты сжигания являются чрезвычайно токсичными для организма и вызывают развитие сердечно-сосудистых и бронхо-легочных заболеваний, а также могут запустить развитие рака и других генетических мутаций. Жители окрестных домов разбираются в хитросплетениях получения разрешения на выбросы, поскольку ему должно предшествовать общественное обсуждение. Однако, ни районная, ни городская власть, включая депутатов Киевсовета, не предупредили общество об угрозе жизни и здоровью.

Сейчас речь идет о возможных сценариях решения проблемы, включающие пересмотр разрешения на выбросы уже вновь Министерством энергетики и защиты окружающей среды, установление очистного оборудования на сумму 700 млн. грн, или принудительной остановки и закрытия завода.

Также рекомендуем ознакомиться с хронологией экологического бедствия, чтобы узнать, почему Киев задыхается в дыму.

Продолжение читайте на сайте OBOZREVATEL. Мы будем освещать эту тему

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся