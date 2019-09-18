Киевляне задыхаются от смога: что известно о ТОП-10 загрязнителях воздуха

С недавних пор в соцсетях киевляне жалуются на задымление и неприятный запах, стоящие в городе. От него зудят глаза, появляется насморк и першит в горле. В целом, ухудшается самочувствие – сон, аппетит, снижается физическая активность, особенно плохо чувствуют себя дети и пожилые люди. Служба скорой помощи регистрирует рост обращений жителей с жалобами на ухудшение здоровья. Что стало причиной тревожных сообщений?

С начала сентября над Киевом царит температурная инверсия. Антициклон "замкнул" воздушные массы над городом, что повлекло накопление в атмосфере вредных веществ, генерируемых различными загрязнителями. Именно неудовлетворительная экологическая ситуация в Киеве вызвала проблемы со здоровьем людей. Ситуация будет ухудшаться пока власть не станет реагировать на случаи нарушения экологичесих прав.

OBOZREVATEL подготовил перечень Топ-10 загрязнителей Киева, чтобы проинформировать о существующих угрозах жителей столицы.

ТОП-10 загрязнителей Киева

Дарницкая ТЭЦ-4 и ее золошлакоотвал озеро Гарячка

Владелец ООО "Евро-реконструкция". Дарницкая ТЭЦ-4 производит электроэнергию и тепло для 400 тысяч киевлян. Это предприятие с 2009 году возобновило применение угля для электрогенерации, хотя с восьмидесятых годов прошлого века уголь на ТЭЦ Киева не используется. Его сжигание является источником высокого загрязнения окружающей среды и роста бронхо-легочных и сердечных заболеваний. Последние десять лет жителей Днепровского и Дарницкого района столицы превратили в заложников и жертв частного предприятия, которое без необходимой системы очистки наносит непоправимый вред здоровью людей и экологии города.

Отдельную проблему составляет золошлакоотвал Дарницкой ТЭЦ-4 (озеро Гарячка), куда по трубам сбрасываются сотни тонн опасных отходов, превышение предельно допустимых концентраций по которым составляют от нескольких до восьмидесяти раз. А в дальнейшем без достаточного увлажнения мелкодисперсная пыль поднимается в воздух и попадает в легкие киевлян, в том числе детей, которые наиболее уязвимы к токсичным веществам. Уровень легочных, сердечных и онкозаболеваний у жителей близлежащих улиц растет, а закрытие и рекультивацию золошлакоотвала постоянно откладывают.

Экоактивист Виктор Гайдуков отмечает, что городская власть должна встать на сторону киевлян и обеспечить защиту их прав как через контроль деятельности ООО "Евро-реконструкция", так и путем возмещения размера нанесенного ущерба через суд.

Автомобильный транспорт

Один из крупнейших источников загрязнения воздуха. По данным Министерства инфраструктуры в Украине насчитывается более 9,2 млн. транспортных средств, среди которых 6,9 млн. легковых автомобилей, около 1,3 млн. грузовых, 250 тыс. автобусов, а также 840 тыс. единиц мототранспорта. По Киеву ездит 1,3 миллиона автомобилей. При сжигании топлива в двигателе внутреннего сгорания выделяется около 200 известных токсичных веществ, период нейтрализации которых от нескольких минут до нескольких лет.

Каждое авто в течение года в среднем производит более полтонны токсичных выбросов, в частности, угарного газа 378 кг, углеводородов 110 кг, оксидов азота и серы 20 кг, сажи 2 кг. Таким образом, ежегодный "вклад" автотранспорта столицы в загрязнение среды составляет 491 тыс. тонн угарного газа, 143 тыс. тонн углеводородов, по 26 тыс. тонн оксидов азота и серы, а также 2,6 тыс. тонн сажи. По мнению эксперта Павла Малышевского решить проблему выхлопных газов автотранспорта можно путем законодательного ограничения содержания серы в топливе, контроля автомобильных выбросов (СО, СН) и обновлением автопарка за счет машин, соответствующих стандартам Евро-VI.

Токсичные отходы озера Лихорадка https://www.facebook.com/groups/455664334823420/

Мусоросжигательный завод "Энергия"

Предназначен для сжигания твердых бытовых отходов и использования полученной энергии для отопления и подогрева воды окрестных домов. Входит в структуру коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

Мусоросжигательный завод "Энергия" является одним из крупнейших источников выбросов токсичных веществ в воздух, среди которых пыль, угарный газ, оксиды азота, двуокись серы, бензол, толуол, ацетон. В совокупности они являются чрезвычайно опасными для здоровья и приводят к отравлению и хроническим болезням кроветворной, нервной, иммунной, гормональной систем. Длительный контакт с этими токсичными веществами может привести к инвалидности.

В последнее время жители Дарницкого района решились на экологический протест. Они начали препятствовать деятельности предприятия – задерживать грузовики с мусором, требовать от местных властей осуществлять мониторинг и контроль показателей загрязнения воздуха. Поэтому руководители города ищут возможность решить поднятую проблему. В частности, речь идет об установлении фильтров каталитической (химической) очистки воздушных выбросов. Их ориентировочная стоимость составляет 700 млн. грн. Однако, никто не гарантирует выделение этих средств, поскольку соответствующее решение не вынесено и не принято Киевским городским советом.

ЧАО "АК" Киевводоканал "и Бортническая станция аэрации

Киевводоканал возглавил ТОП-100 крупнейших предприятий-загрязнителей вод в 2018 году по рейтингу Госводагентства. При этом общий объем загрязненных стоков составил 283,3 млн. куб. м, из которых неочищенные составляли 184 млн. куб. м, а недостаточно очищенные – 264,9 млн. куб. м. Для сравнения: самое большое озеро в Украине Свитязь имеет объем воды около 190 млн. куб. м. То есть ежегодно Киевводоканал сбрасывает в Днепр объемы неочищенной и недостаточно очищенной воды двух Свитязей. В этих стоках содержатся органические и неорганические загрязнители – растворенные удобрения, пестициды, остатки смазки и нефти, синтетические поверхностно-активные вещества, свинец, ртуть, никель, цинк, марганец и другие. Они приводят к массовым заболеваниям и гибели рыбы, планктона, нарушают биобаланс, снижают уровень кислорода и стимулируют "цветение" воды.

Бортническая станция аэрации давно не справляется с объемом столичных нечистот, о чем свидетельствует постоянный неприятный запах, распространяющийся по Харьковскому массиву, Познякам и Осокоркам. На ее модернизацию выделены большие средства, однако жители столицы смогут вздохнуть с облегчением только через десять лет, то есть после окончания реализации проекта. А пока из-за изношенности очистных сооружений часть канализационных отходов попадает в землю и дальше распространяется по водоносным слоям.

Коммунальное предприятие "Международный аэропорт Киев (Жуляны)"

Принадлежит общине Киева. В соответствии с пунктом 5.21 Государственных санитарных правил планирования и застройки населенных пунктов "Трассы полетов воздушных судов не должны пересекать жилой территории городских и сельских поселений".

Во-первых, аэропорт "Жуляны" является источником шумового загрязнения Голосеевского и Соломенского районов.

Во-вторых, при взлете и посадке двигатели самолетов работают с максимальной нагрузкой, что вызывает повышенное дымление и значительные выбросы продуктов сгорания – оксидов азота, сажи, опасных углеводородов и соединений серы. Вследствие выбросов качество воздуха ухудшается, чем наносится экологический вред жилым районам, над которыми пролегают трассы полетов.

В-третьих, на территории аэропорта действует риск загрязнения грунтовых вод из-за случайной утечки топлива и масел, которые могут просочиться в подземные горизонты.

Амброзия

Источник биологического загрязнения, связанный с аллергическими реакциями, возникающими на пыльцу растения. По некоторым данным, непереносимость амброзии имеют от 40 до 60% населения. При этом уровень заболеваемости растет, поскольку со временем повышается чувствительность организма к действию аллергена. Наиболее типичными реакциями являются насморк, воспаление горла и глаз, повышение температуры и приступы астмы. Самочувствие чувствительных к амброзии людей с июля по октябрь, то есть в момент цветения, существенно ухудшается. Они плохо едят, спят, становятся раздражительными, уставшими, могут впадать в депрессию. Кроме влияния на здоровье амброзия наносит ущерб другим растениям, поскольку вытесняет их из ареалов распространения и перераспределяет воду и питательные вещества в свою пользу.

Авторы электронной петиции №8967 Остановить распространение амброзии полыннолистной в Киеве! предлагают алгоритм борьбы с вредным растением, включающий разработку стратегии с привлечением специалистов, выявление и учет очагов роста амброзии, двукратное ежесезонное скашивание и вырывание с корнем, восстановление нормальной растительности вдоль дорог и на пустырях. Еще есть время, чтобы присоединиться и подписать петицию против амброзии в Киеве.

ЧАО "Фанплит"

Предприятие, на котором в течение 110 лет производят фанеру, а с 1986 года – древесноволокнистые плиты. Экологическую проблему представляет процесс отопления завода. Он происходит за счет сжигания отходов производства, которые в своем составе содержат смолы, лаки и клеи. При низкотемпературном сжигании (около 600 ° C) в воздух выделяются высокотоксичные продукты сгорания.

Жители ЖК "Комфорт Таун", которые были вынуждены дышать химическим "букетом" подали судебный иск против Фанплита. Он был удовлетворен в мае 2018 года Окружным административным судом г. Киева, который аннулировал разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Это привело к длительному простою предприятия и увольнению сотрудников. Однако, весной 2019 Фанплит возобновил свою деятельность, несмотря на отсутствие информации об установлении очистного оборудования стоимостью 400 тыс. евро в цехе, на работу которого нарекало населения. Таким образом, существуют риски повторения проблемной ситуации.

Санкционированные и несанкционированные свалки и помойки

На свалках и помойках хранятся десятки, сотни и тысячи тонн твердых бытовых отходов. Считается, что каждый житель Киева производит примерно 1 кг отходов в сутки. Это за год превращается в более 1 млн тонн мусора при численности населения в 3 млн, для захоронения которых нужно 50 га земли при глубине/высоте свалки в 10 метров. При этом непригодной для использования становится все земля по периметру и нормативном расстоянии в 1 км. Таким образом, ежегодно в Киевской области теряется несколько тысяч гектаров земли, связанных с созданием и расширением свалок.

Негативное экологическое воздействие на окружающую среду происходит из-за распространения токсичных веществ через сток в водоносные слои, а также в воздухе в результате сгорания во время стихийных пожаров. По сообщениям с сайта Государственной службы по чрезвычайным ситуациям за неделю с 9 сентября вокруг Киева горел 6 свалок и помоек, в частности, в Бориспольском район на площади 2 га, в селе Триполье Обуховского района – около 1 га, а также в Васильковском, Сквирском, Белоцерковском, Кагарлицком районах. Практически все пожары ликвидированы, однако в атмосферу при горении выделилось значительное количество опасных веществ, которыми вынуждены дышать киевляне в условиях температурной инверсии.

Остатки завода "Радикал"

На этом предприятии в течение сорока пяти лет ртуть и хлор активно использовались для производства продукции. В 1996 году завод прекратил деятельность вследствие финансовых трудностей, а в 2000 – признан банкротом. Поэтому не было проведено обезвреживание токсичных отходов, в частности ртути, серной кислоты, соляной кислоты, аммиака.

В течение 2001-2006 годов за счет Киева произошло частичное обеззараживание территории – захоронены отходы и вывезено оборудования. Однако, в 2017 году на месте завода обнаружено превышение в воздухе паров ртути в тридцать раз, а в почве – в пятнадцать раз. По свидетельству эксперта Валерия Гузея, на глубине 50-60 метров под предприятием содержатся многотонные линзы из ртути. Ядовитое вещество постепенно просачивается в подземные водные горизонты и может разноситься на десятки километров от местонахождения, заражая подземные воды Киевской области. Сегодня снова из бюджета столицы выделяются средства на проект очистки территории завода.

Промышленные зоны Корчеватого и Телички

На их территории работают производства бетона и керамики – источников загрязнения воздуха силикатной и другой пылью. Попадая в бронхи она вызывает раздражение и влияет на способность легких поглощать кислород, а в длительной перспективе вызывает развитие неизлечимого силикоза. Человек просто умирает от удушья.

Этот перечень не ограничивается упоминанием десятка загрязнителей и источников загрязнения. Эксперты обращают внимание и на другие, среди которых несанкционированные сбросы в канализацию гальванических отделений предприятий, СТО, заведений питания, потенциально опасные объекты – две станции водоочистки (Деснянская и Днепровская), применяющие хлор, плотина Киевской ГЭС, промышленные холодильники, работающие на фреоне и аммиаке.

Можно ли положить конец неприемлемой экологической ситуации? Опыт развитых стран свидетельствует, что можно. Для этого нужно создать систему экологического мониторинга, начать контроль выбросов, а на предприятиях-загрязнителях скорректировать технологические процессы и установить современное очистное оборудование.

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