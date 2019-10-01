Повітря Києва стало в 10 разів брудніше, ніж в Європі: подробиці розслідування

У Києві через викиди сміттєспалювального заводу "Енергія" істотно погіршилася якість повітря.

Раніше підприємство отримало "дозвіл на забруднення" від Міністерства екології та природних ресурсів, причому проти таких дій виступали представники громади Києва і активісти, але їх застереження проігнорували. Про наслідки такої політики йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

Задимлення в Києві

Екологічна інспекція столиці через тиск на владу активістів та жителів Дарницького району заміряла токсичні викиди сміттєспалювального заводу "Енергія". Результати перевірки стали невтішними: рівень забруднення не перевищує дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферу.

Підприємство отримало ці дозволи від Міністерства екології та природних ресурсів у вересні 2018 року. Вони діятимуть до вересня 2025 року, тобто ще шість років. Проте, за словами директора заводу Крикуна, вони перевищують європейські нормативи у десять разів.

Чиновники дозволили "Енергії" викидати 112 міліграм на кубічний метр пилу, тоді як в ЄС допустимі лише 10 міліграм таких викидів. Схожа ситуація склалася і за іншими показниками. Таким чином, екологічна інспекція не може притягнути до відповідальності забруднювача, оскільки у нього є державна "індульгенція".

Нагадаємо, що продукти спалювання є надзвичайно токсичними для організму і викликають розвиток серцево-судинних та бронхо-легеневих хвороб, а також можуть запустити розвиток раку та інших генетичних мутацій. Мешканці навколишніх будінків розбираються у хитросплетіннях отримання дозволу на викиди, оскільки йому мало б передувати громадське обговорення. Проте, ані районна, ані міська влада, включаючи депутатів Київради, не попередили громаду про загрозу життю і здоров’ю.

Наразі мова йде про можливі сценарії вирішення проблеми, які включають перегляд дозволу на викиди вже новоствореним Міністерством енергетики та захисту довкілля, встановлення очисного обладнання на суму 700 млн. грн, або примусової зупинки і закриття заводу.

Також радимо ознайомитися з хронологію екологічного лиха, щоб дізнатися, чому Київ задихається у диму.

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