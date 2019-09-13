Почему Киев задыхается в дыму: хронология экологического бедствия

Смог и дым в Киеве. В первые дни осени столица фактически оказалась в ситуации экологического бедствия из-за пожаров. Сначала, когда речь шла о единичных случаях, никто не придавал этому особого значения. Но затем, когда пожары стали вспыхивать чуть ли не каждый день, стало понятно, что проблема серьезна. Жители столицы и близлежащих населенных пунктов начали массово жаловаться на задымление, запах гари и смога, на недомогание, головные боли, тошноту и даже рвоту.

OBOZREVATEL собрал информацию обо всех известных случаях пожаров и проанализировал их причины.

Краткая хронология событий

30 августа жители Голосеевского района столицы пожаловались на резкий запах гари. По словам местных жителей, запах ощущался даже на двух станциях метро – "Выставочный центр" и "Теремки". Причину прояснили в ГСЧС Киева: утром того дня загорелся полигон строительного мусора в Голосеево. "Площадь возгорания составила около 1000 кв. м. Горение было поверхностным. В 09:00 пожар ликвидировали", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Дарницкий район Киева окутал дым Facebook Αλέξανδρος τόμος

6 сентября в Киеве микрорайон Позняки затянуло черным дымом. Он частично распространился еще на два района столицы – Осокорки и Харьковский. Местные жители предположили, что причиной мог стать выброс на мусоросжигательном заводе "Энергия". Одна из групп в Facebook сообщила о том, что якобы была зафиксирована повышенная концентрация сероводорода в воздухе.

Тем не менее, заместитель главы КГГА Петр Пантелеев на своей странице в Facebook сообщил о том, что причина задымления в другом: на улице Коллекторной произошел небольшой пожар торфа, который был ликвидирован в 9 утра. "Именно с этим и связана задымленность над микрорайоном Позняки и прилегающими территориями. Работа завода "Энергия" не является причиной", – подчеркнул он.

Задымленные Позняки ГолосUA

9 сентября загорелась свалка возле села Триполье Обуховского района Киевской области. Город Обухов оказался в дымовом плену, люди жаловались на то, что им трудно дышать. В ГСЧС Киевской области подтвердили: на территории стихийной несанкционированной свалки возник пожар на площади около 1 гектара.

Задымленный Обухов Facebook Олег Валерьевич

10 сентября в Киеве вспыхнуло сразу четыре пожара, из-за чего дым накрыл несколько районов столицы – Борщаговку, Отрадный и Соломенку.

В Киеве жители подняли панику из-за завесы дыма Facebook Юрій Лисенко

Первый пожар вспыхнул в районе станции метро "Олимпийская", по адресу Большая Васильковская, 65. "Возгорание произошло в гаражах с распространением на соседнее 3-этажное здание и два рядом припаркованных автомобиля", – сообщили в ГСЧС.

Пожар в районе метро "Олимпийская"

Второй пожар вспыхнул в одном из киосков на проспекте Победы и распространился на соседние МАФы. ГСЧС сработали оперативно, и уже спустя 20 минут после сообщения о пожаре он был потушен.

В Киеве вспыхнули МАФы Киев Оперативный

Третий пожар вспыхнул на улице Бакинской. Очевидцы сообщили об огромном столбе дыма, выходящем из окна одной из квартир на верхнем этаже.

И, наконец, в тот злополучный день разгорелся масштабный пожар в лесной зоне. Возгорание произошло вблизи станции метро "Лесная". Огонь охватил сотни квадратных метров. Чтобы предотвратить распространение огня, работникам лесного хозяйства пришлось прорывать траншеи.

Пожар в районе метро "Лесная" ТСН

День 11 сентября был отмечен очередным пожаром – на этот раз в городе Украинка на Киевщине. "Сегодня уже можно открыть окно, а до этого две ночи нечем было дышать, мы не могли спать", – рассказала OBOZREVATEL местная жительница Ольга Нос. Она сказала, что не обращалась за медицинской помощью, несмотря на то, что "ребенка подташнивало". На тошноту жаловались и другие жители города, некоторые из них вызывали врача, – сообщила она.

"Люди обращались ко мне по телефону. Телефон просто оборвали – за два дня позвонило очень много людей", – сообщила OBOZREVATEL заведующая Украинской амбулаторией общей практики семейной медицины Алла Шкиль. По словам медика, люди жаловались на кашель, головную боль, рвоту.

12 сентября киевляне обнаружили под Киевом нелегальный завод по добыче жидкого топлива, который регулярно "снабжал" столицу неприятными запахами и копотью. "Там стоят огромные печи, вокруг кучи переработанных горелых шин, также огромное количество сажи. Она под ногами, ноги просто в ней утопают. Еще огромные баки с уже добытым топливом. Вонь, копоть и сажа", – написала в своем Facebook Инна Олейниченко.

Киевляне обнаружили нелегальный завод по добыванию жидкого топлива Facebook Инна Олейниченко

13 сентября журналист OBOZREVATEL Анна Молчанова поделилась собственными впечатлениями от "экоцида" в Днепровском районе Киева. "То, что происходит сейчас в Киеве, иначе как экоцидом не назову. Третью ночь – дикая вонь (гарь, химия). Изматывающая головная боль и сегодня уже отек горла. Пришлось делать укол, сильная аллергическая реакция", – написала она в своем Facebook.

В чем причина массовых пожаров? По-летнему жаркая погода, отсутствие дождей, подпольные производства, человеческая небрежность в обращении с огнем или умышленные поджоги?

Приведем ряд озвученных версий.

"Пожарные, которые работают на месте, не исключают, что это мог быть поджог", – рассказала OBOZREVATEL жительница города Украинка Ольга Нос.

"Неприятный запах в городе может быть и из-за массового возгорания сухой травы и сжигания сельскохозяйственной растительности в приусадебных хозяйствах. Погода в столице практически безветренная, поэтому продукты горения застаиваются. Это типичная ситуация для этого времени года", – заметили в ГСЧС.

"Причинами пожаров могли стать окурки, которые бросили в сухую траву, не потушенный костер, даже стекло, которое в солнечную и сухую погоду может работать как линза и поджигать сухие листья", – заявил в комментарии OBOZREVATEL эколог Владимир Борейко.

Что делать?

"Сухая погода закончится, и массовые пожары прекратятся. Они возникают там, где есть сухой лес. Жара способствует распространению очага. Пока единственный способ защититься от негативного влияния на здоровье – уехать от центра очага", – считает Борейко.

Эту же идею озвучила и врач из города Украинка Алла Шкиль: лучший способ пережить опасный период – на время сменить место жительства.

Когда и как остановится эта "огненно-дымовая" волна? OBOZREVATEL следит за развитием событий.

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