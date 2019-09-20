Нашелся основной источник отравления воздуха в Киеве: подробности расследования

Выхлопные газы автомобилей являются основным источником загрязнения воздуха в Киеве.
Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Мы изучили экологическую ситуацию в столице и собрали рекомендации экспертов.
По утверждениям экологов, порядка 80% вредных выбросов в атмосферу столицы приходится на частный и промышленный автотранспорт – в год по улицам Киева проезжает более 350 тысяч грузовиков, которые щедро "насыщают" атмосферу ядовитыми газами.
На фоне увеличения количества грузовых перевозок и личных авто стремительно растет уровень легочных и сердечных заболеваний, однако опыт развитых стран показывает, что проблему можно решить.
По мнению экспертов, существуют меры, которые способны существенно снизить уровень вредных выбросов и попутно повысить качество и продолжительность жизни киевлян:
Контроль уровня загрязнения воздуха на главных магистралях;
Проверка технического состояния автомобилей;
Отказ от использования старых машин и льготы на покупку новых, с упором на электро транспорт;
Контроль качества топлива на содержание опасных примесей и развитие сети электрозаправок;
Развитие общественного транспорта, в частности троллейбусов, трамваев;
городской электрички, а также строительство новых веток метро;
Оптимизация плотности жилой застройки;
Ограничение пребывания легковых автомашин в центре;
Радикальное озеленение города и дорог.
Аналитики уверены, что комплексный подход к решению проблемы поможет в кратчайшие сроки нормализировать ситуацию на улицах столицы.
При этом стоит отметить, что на днях мэрия Киева запретила въезд крупногабаритного транспорта в город по дорогам, ведущим из Борисполя, с 7 до 10 утра. Ограничение будет действовать на постоянной основе и призвано уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха, и разгрузить дороги.
Также советуем прочесть хронологию экологического бедствия, чтобы узнать, почему Киев задыхается в дыму.
Продолжение читайте на сайте OBOZREVATEL. Мы будем освещать эту тему и держать вас в курсе событий.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Экология в Киеве" на OBOZREVATEL.