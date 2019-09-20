Нашелся основной источник отравления воздуха в Киеве: подробности расследования

Выхлопные газы автомобилей являются основным источником загрязнения воздуха в Киеве.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Мы изучили экологическую ситуацию в столице и собрали рекомендации экспертов.

По утверждениям экологов, порядка 80% вредных выбросов в атмосферу столицы приходится на частный и промышленный автотранспорт – в год по улицам Киева проезжает более 350 тысяч грузовиков, которые щедро "насыщают" атмосферу ядовитыми газами.

На фоне увеличения количества грузовых перевозок и личных авто стремительно растет уровень легочных и сердечных заболеваний, однако опыт развитых стран показывает, что проблему можно решить.

По мнению экспертов, существуют меры, которые способны существенно снизить уровень вредных выбросов и попутно повысить качество и продолжительность жизни киевлян:

Контроль уровня загрязнения воздуха на главных магистралях; Проверка технического состояния автомобилей; Отказ от использования старых машин и льготы на покупку новых, с упором на электро транспорт; Контроль качества топлива на содержание опасных примесей и развитие сети электрозаправок; Развитие общественного транспорта, в частности троллейбусов, трамваев; городской электрички, а также строительство новых веток метро; Оптимизация плотности жилой застройки; Ограничение пребывания легковых автомашин в центре; Радикальное озеленение города и дорог.

Аналитики уверены, что комплексный подход к решению проблемы поможет в кратчайшие сроки нормализировать ситуацию на улицах столицы.

При этом стоит отметить, что на днях мэрия Киева запретила въезд крупногабаритного транспорта в город по дорогам, ведущим из Борисполя, с 7 до 10 утра. Ограничение будет действовать на постоянной основе и призвано уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха, и разгрузить дороги.

Также советуем прочесть хронологию экологического бедствия, чтобы узнать, почему Киев задыхается в дыму.

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