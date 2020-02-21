В Германии Высший административный суд Берлина разрешил вырубку леса на территории, где должно начаться строительство завода компании Tesla.

Об этом сообщает The Guardian. Решение суда окончательное и не подлежит обжалованию, отмечает издание.

Место постройки фабрики Tesla rt.com

Судьи не нашли нарушений в том, что власти региона разрешили подготовительные строительные мероприятия. Вырубка леса в Германии не разрешена вне периода гнездования птиц, который начинается 1 марта и длится до осени, поэтому лесозаготовительная техника прибыла на участок в середине февраля и приступила к работе.

Таким образом суд отклонил жалобу активистов федерального экологического союза "Зеленая лига". Завод займет территорию примерно в 300 га, что по площади эквивалентно приблизительно 420 футбольным полям. Новая фабрика позволит создать около 10 тыс. рабочих мест.

При этом министр экономики Германии Петер Альтмаер заявил о необходимости немедленно начать постройку фабрики американской компании Tesla в окрестностях Берлина.

Ранее OBOZREVATEL писал, как в Германии Высший административный суд Берлина приказал приостановить работы по вырубке деревьев на участке, где компания Tesla планирует построить завод Giga Berlin.

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