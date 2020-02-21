У Німеччині Вищий адміністративний суд Берліну дозволив вирубку лісу на території, де має розпочатися будівництво заводу компанії Tesla.

Про це повідомляє The Guardian. Рішення суду остаточне і не підлягає оскарженню, відзначає видання.

Місце споруди фабрики Tesla rt.com

Судді не знайшли порушень в тому, що влада регіону дозволила підготовчі будівельні заходи. Вирубка лісу в Німеччині не дозволена поза періодом гніздування птахів, що починається 1 березня і триває до осені, тому лісозаготівельна техніка прибула на дільницю в середині лютого і приступила до роботи.

Таким чином суд відхилив скаргу активістів федерального екологічного союзу "Зелена ліга". Завод займе територію приблизно в 300 га, що за площею еквівалентно приблизно 420 футбольним полям. Нова фабрика дозволить створити близько 10 тис. Робочих місць.

При цьому міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр заявив про необхідність негайно розпочати будівництво фабрики американської компанії Tesla в околицях Берліна.

Раніше OBOZREVATEL писав, як в Німеччині Вищий адміністративний суд Берліна наказав призупинити роботи по вирубці дерев на ділянці, де компанія Tesla планує побудувати завод Giga Berlin.

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