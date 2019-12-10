"Не навреди": в Европе нанесли серьезный удар по ядерной энергетике

Члены Европейского парламента во время обсуждения вопроса, какую экономическую деятельность можно считать "зеленой", вычеркнули ядерную энергетику из списка "экологических".

Об этом говорится в публикации профильного издания Investment Pensions Europe. В дальнейшем члены-государства Европейского Союза должны будут утвердить документ, который регламентирует "зеленые стандарты ЕС".

Иллюстрация euractiv.com

Во время переговоров участники заключили предварительную сделку о классификации экологически устойчивых видов деятельности. В дальнейшем это должно помочь структурам, которые занимаются "зелеными инвестициями", аргументировать экологичность их деятельности. В ближайшее время представители правительств стран-членов ЕС должны встретиться, чтобы достигнуть компромисса.

Классификация, или "зеленый список", представляет собой систему, позволяющую определить, способствует ли экономическая деятельность определенным экологическим целям и не вредит ли она окружающему миру. Это поможет проложить путь к крупным инвестициям, поддерживающим переход к климатически-нейтральной экономике ЕС, отмечает издание.

"Зеленый список ЕС будет означать, что людям больше нельзя будет продавать поддельные зеленые инвестиции. Если мы хотим остановить изменение климата, нам нужно, чтобы деньги направлялись на хорошие вещи, такие как электрическая мобильность или водород, а не на дизельное топливо, газ и грязное биотопливо", – заявил исполнительный директор неправительственной организации Transport & Environment Уильям Тодтс.

В дальнейшем эксперты ЕС теперь должны будут установить критерии для определения, какие виды экономической деятельности можно квалифицировать "зелеными". Эти критерии будут включать лимиты выбросов CO2 для производства электроэнергии, которые эксперты ЕС предварительно установили на уровне 100 г CO2 на кВт/час, что исключает использование ископаемого газа.

Стоит отметить, что во время обсуждения классификации атомной энергетики коалиция стран во главе с Германией, Австрией и Люксембургом выступили за исключение ядерной энергетики из "зеленого списка". При этом правительство Франции выступило против.

Согласно итоговому соглашению, атомная энергетика не попадает в "зеленый список" из-за высоких стандартов защиты окружающей среды. В дальнейшем эксперты должны будут дать определение, к какой категории ее можно относить.

Также соглашение предусматривает создание независимой экспертной Платформы по устойчивому финансированию, которая будет отвечать за разработку и поддержание классификации, а также за мониторинг инвестиций и консультации правительств.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что миру грозит катастрофа от ядерных отходов, из-за чего ученые разрабатывают способы переработки токсичных веществ.

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