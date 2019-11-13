Похуже Чернобыля: в Тихом океане произошла утечка ядерных отходов

Построенный на месте ядерных испытаний США ядерный могильник на Маршалловых островах в Тихом океане дал течь, из которой вытекает радиоактивный плутоний.

Об этом сообщает издание LA Times. Внутри хранилища под названием "Гробница" хранится зараженный радиацией грунт, который остался после ядерных взрывов.

latimes.com Купол радиоактивного могильника "Гробницы"

В период с 1946 по 1958 год США взорвали 67 ядерных бомб на Маршалловых островах. Впоследствии радиоактивный грунт собрали в одной из воронок от ядерного взрыва на острове Рунит, залили его бетоном и накрыли сверху куполом. Полученный могильник назвали the Tomb, или "Гробница".

Купол ядерного могильника на острове Рунит latimes.com

Также в могильнике захоронены остатки радиоактивного металлолома из других тихоокеанских полигонов и 130 тонн зараженной земли с ядерного полигона из американского штата Невада. Исследование ученых из Колумбийского университета показало, что уровень радиации на Маршалловых островах выше, чем в Чернобыле.

Теперь из-за глобального потепления, подъема уровня океана и повышения температур могильник дал трещину. В нее попадает вода, которая вымывает радиоактивный плутоний в море.

Схема устройства "Гробницы" на острове Рунит latimes.com

Представители Маршалловых островов обратились к США за помощью. Однако Вашингтон заявил, что ответственность за "Гробницу" теперь несут местные власти.

Фото ядерного взрыва на территории Маршалловых островов latimes.com

"Как так может быть, чтобы купол стал наш? Мы этого не хотим. Мы не строили это. Мусор внутри него не наш", – возмутилась президент Республики Маршалловы острова Хильда Хейне.

За последние 15 месяцев ученые провели несколько экспедиций на острова и зафиксировали у местных жителей признаки серьезного поражения радиацией. Сейчас эксперты предупреждают, что в случае затопления могильника купол может дать несколько трещин, после чего отходы начнут неконтролируемо вытекать в Тихий океан.

Изучение радиоактивного фона в окрестностях могильника latimes.com

"Маршалловы острова стали жертвой двух крупнейших угроз, стоящих перед человечеством – ядерного оружия и изменения климата. США несут полную ответственность за ядерные испытания, и их выбросы в большей степени способствуют изменению климата, чем выбросы любой другой страны", – заявил Майкл Джеррард, ученый-юрист юридического факультета Колумбийского университета.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что миру грозит катастрофа от ядерных отходов, из-за чего ученые со всего мира разрабатывают способы переработки токсичных веществ.

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