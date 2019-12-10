"Не нашкодь": в Європі завдали серйозного удару по ядерній енергетиці

Члени Європейського парламенту під час обговорення питання, яку економічну діяльність можна вважати "зеленою", викреслили ядерну енергетику зі списку "екологічних".

Про це йдеться в публікації профільного видання Investment Pensions Europe. Надалі члени-держави Європейського Союзу мають затвердити документ, який регламентує "зелені стандарти ЄС".

Ілюстрація euractiv.com

Під час переговорів учасники уклали попередню угоду про класифікацію екологічно стійких видів діяльності. Надалі це має допомогти структурам, які займаються "зеленими інвестиціями", аргументувати екологічність їхньої діяльності. Найближчим часом представники урядів країн-членів ЄС повинні зустрітися, щоб досягти компромісу.

Класифікація, або "зелений список", являє собою систему, що дозволяє визначити, чи сприяє економічна діяльність певним екологічним цілям і чи не шкодить вона навколишньому світу. Це допоможе прокласти шлях до великих інвестицій, які підтримують перехід до кліматично-нейтральної економіки ЄС, зазначає видання.

"Зелений список ЄС означатиме, що людям більше не можна буде продавати підроблені зелені інвестиції. Якщо ми хочемо зупинити зміну клімату, нам потрібно, щоб гроші спрямовувалися на хороші речі, такі як електрична мобільність або водень, а не на дизельне паливо, газ і брудне біопаливо", – заявив виконавчий директор неурядової організації Transport & Environment Вільям Тодтс.

Надалі експерти ЄС тепер мають встановити критерії для визначення, які види економічної діяльності можна кваліфікувати "зеленими". Ці критерії включатимуть ліміти викидів CO2 для виробництва електроенергії, які експерти ЄС попередньо встановили на рівні 100 г CO2 на кВт/год, що виключає використання викопного газу.

Варто зазначити, що під час обговорення класифікації атомної енергетики коаліція країн на чолі з Німеччиною, Австрією і Люксембургом виступила за виключення ядерної енергетики із "зеленого списку". При цьому уряд Франції виступив проти.

Згідно з підсумковою угодою, атомна енергетика не потрапляє до "зеленого списку" через високі стандарти захисту довкілля. Надалі експерти мають дати визначення, до якої категорії її можна відносити.

Також угода передбачає створення незалежної експертної Платформи зі сталого фінансування, яка відповідатиме за розробку та підтримку класифікації, а також за моніторинг інвестицій та консультації урядів.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що світу загрожує катастрофа від ядерних відходів, через що вчені розробляють способи переробки токсичних речовин.

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