Миру грозит катастрофа из-за ядерных отходов: какие меры приняли

Атомные электростанции произвели более 290 т ядерных отходов, при этом годовая мощность переработки токсичного топлива составляет около 5 тыс. т в год.

Проблему токсичных отходов нужно срочно решать, пишет Хайтек. При этом эксперты отмечают, что решением не должно стать создание ядерного оружия.

Рабочий загружает топливный растворитель в деревянные вкладыши для подготовки к захоронению в качестве радиоактивных отходов, США

Отработанное ядерное топливо можно использовать повторно — для получения огромного количества энергии с нулевым содержанием углерода, которая позволит сократить выбросы парниковых газов. Однако в обществе до сих пор отсутствует консенсус по этому вопросу.

В США по решению президента Джимми Картера ядерное топливо хоронят глубоко под землей. При этом Франция, Великобритания и Япония воспринимают отработанное ядерное топливо как ценный актив, а не просто отходы, требующие утилизации.

Существующие на данный момент 440 ядерных энергетических реакторов, работающих по всему миру, производят примерно 10 500 т отработанного топлива в год. Когда сотрудники АЭС удаляют отработанное топливо, в нем остается около 95% от его первоначальной энергии — другими словами, используется только 5% его энергии.

Ядерное топливо представляет собой герметичный контейнер из сплавов циркония или стали, в который помещены таблетки с ураном. Когда топливо переходит в разряд отработанного, его извлекают из реактора и путем химического разделения сортируют на бесполезные элементы и вещества, которые можно использовать повторно.

К настоящему времени по всему миру переработано около 100 тыс. т (из 290 тыс. т произведенного) отработанного топлива коммерческих энергетических реакторов. Годовая мощность переработки в настоящее время составляет около 5 тыс. т в год.

Европейские страны активно используют рециркулированное ядерное топливо. Например, во Франции работает 58 атомных электростанций, которые позволяют генерировать 80% потребностей страны в электроэнергии с помощью атомной энергии, большая часть которой генерируется за счет переработки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что Вильнюс готовится к потенциальной катастрофе из-за открытия атомной электростанции в 40 километрах по другую сторону границы с Беларусью.

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