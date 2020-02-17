В США разработали сверхмощный ветрогенератор

В США Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии представила модель офшорной ветряной турбины IEA 15MW мощностью 15 МВт, что в перспективе станет новым мировым рекордом.

Разработка велась в сотрудничестве с Технологическим университетом Дании, сообщает пресс-служба организации. Отметим, что сейчас крупнейшим серийным ветрогенератором является GE Haliade X мощностью 12 МВт.

Параметры прототипа нового ветрогенератора nrel.gov

Согласно проекту, модельный ветрогенератор может быть как стационарным, так и плавающим. Перспективность исследования отметили в правительстве, поэтому проект был частично профинансирован Управлением по энергетической эффективности и возобновляемым источникам энергии Министерства энергетики США.

"Модель названа IEA 15MW, в честь Международного энергетического агентства, которое помогало координировать исследования. Конфигурации нового агрегата выходят за рамки возможностей нынешних установок мощностью от 10 до 12 МВт, которые уже производятся промышленностью, но достаточно схожи, чтобы служить основой для проектов следующего поколения мощностью от 15 до 20 МВт", – отмечают в организации.

Новая модель уже начинает использоваться при расчёте конкретных проектов офшорных ветровых электростанций, подчеркивают исследователи. Кроме того, модель ветрогенератора нового типа будут использовать для изучения конструкций облегченных генераторов и плавучих оснований.

Ранее OBOZREVATEL писал, как журнал TIME включил морской ветрогенератор Haliade-X мощностью 12 МВт от компании GE Renewable Energy в список лучших изобретений.

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