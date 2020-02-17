В США розробили надпотужний вітрогенератор

У США Національна лабораторія поновлюваних джерел енергії представила модель офшорної вітряної турбіни IEA 15MW потужністю 15 МВт, що в перспективі стане новим світовим рекордом.

Розробка велася у співпраці з Технологічним університетом Данії, повідомляє пресслужба організації. Відзначимо, що зараз найбільшим серійним вітрогенератором є GE Haliade X потужністю 12 МВт.

Параметри прототипу нового вітрогенератора nrel.gov

Згідно з проектом, модельний вітрогенератор може бути як стаціонарним, так і плаваючим. Перспективність дослідження відзначили в уряді, тому проект був частково профінансований Управлінням з енергетичної ефективності та поновлюваних джерел енергії Міністерства енергетики США.

"Модель названо IEA 15MW, в честь Міжнародного енергетичного агентства, яке допомагало координувати дослідження. Зміни нового агрегату виходять за рамки можливостей нинішніх установок потужністю від 10 до 12 МВт, які вже виробляються промисловістю, але досить схожі, щоб служити основою для проектів наступного покоління потужністю від 15 до 20 МВт", – відзначають в організації.

Нова модель вже починає використовуватися при розрахунку конкретних проектів офшорних вітрових електростанцій, підкреслюють дослідники. Крім того, модель вітрогенератора нового типу будуть використовувати для вивчення конструкцій полегшених генераторів і плавучих підстав.

Раніше OBOZREVATEL писав, як журнал TIME включив морської вітрогенератор Haliade-X потужністю 12 МВт від компанії GE Renewable Energy до списку кращих винаходів.

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