Корейский IT-гигант представил сверхмощный ветрогенератор

Компания Siemens Gamesa Renewable Energy показала новую модель ветрогенератора мощностью 11 МВт, причем первым покупателем 140 турбин стал энергетический концерн Vattenfall из Швеции.

Об этом сообщает портал RenEn. Издание отмечает, что ветрогенератор представляет собой модификацию модели SG10.0-193DD на 10 МВт, гондолу которой с помощью неких "цифровых усовершенствований" производитель улучшил до 11 МВт.

Ветрогенератор Siemens Gamesa мощностью 11 МВт siemensgamesa.com

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Первая партия турбин будет установлена на территории офшорного комплекса Hollandse Kust Zuid общей мощностью более 1,5 ГВт у побережья Нидерландов. Издание также отмечает, что это одна из первых офшорных ветровых электростанций, которая будет построена без субсидий.

"Задействовав одну из самых больших и эффективных турбин для первой офшорной ветроэлектростанции без субсидий, Vattenfall подчеркивает свою позицию лидера в офшорной ветроэнергетике", – отмечает старший вице-президент Vattenfall Гуннар Греблер.

Заключение договора состоится после окончательного инвестиционного решения, которое будет принято после одобрения голландскими властями перехода на модель 11 МВт. Siemens Gamesa ранее была выбрана предпочтительным поставщиком для указанных проектов шведского концерна, но тогда Vattenfall объявил об использовании модели 10 МВт, а сейчас решил использовать более мощные машины.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как журнал TIME включил морской ветрогенератор Haliade-X мощностью 12 МВт от компании GE Renewable Energy в список лучших изобретений, которые "делают мир лучше, умнее и веселее".

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